El Papa León XIV denuncia la creciente brecha entre ricos y pobres en su histórica visita a Mónaco

En una visita sin precedentes, el Papa Leo XIV instó a los habitantes del glamuroso principado de Mónaco a utilizar su riqueza y fe católica para promover el bien común y proteger la vida.

El pontífice realizó un viaje de un día a Mónaco, convirtiéndose en el primer papa en visitar el territorio desde Paul III en 1538. Su llegada fue recibida con gran expectativa, destacando la importancia de la visita en un contexto global marcado por la desigualdad y la injusticia.

Encuentro con la Familia Real

Al aterrizar en el helipuerto, el Papa fue recibido por el Príncipe Alberto y la Princesa Charlene, una escena que reflejó la opulencia del lugar, famosos por sus yates en el puerto. En el palacio, los miembros de la familia real esperaron en el patio, con las mujeres vestidas de negro y con tocados de encaje. Charlene, al ser católica y en cumplimiento de un antiguo protocolo, lució de blanco, un privilegio concedido por el Vaticano conocido como «le privilège du blanc».

Un Mensaje de Esperanza y Responsabilidad

Desde el balcón del palacio, el Papa hizo un llamado a Mónaco a emplear su tesoro, su influencia y su «don de pequeñez» para el bien colectivo. Subrayó la relevancia de esta misión en tiempos donde el poder y la opresión amenazan la paz en el mundo.

Promoción de la Vida desde la Concepción

Mientras se dirigía a la comunidad católica en la catedral, el Papa alentó a los Monegascos a ser defensores de la vida “desde la concepción hasta la muerte natural”. Este mensaje resuena profundamente en la enseñanza católica, que se opone tanto al aborto como a la eutanasia.

El Papel del Catolicismo en Mónaco

Mónaco, uno de los pocos países europeos donde el catolicismo es la religión oficial, ha mantenido firmes sus tradiciones. Recientemente, el Príncipe Alberto rechazó una propuesta para legalizar el aborto, reafirmando la influencia del catolicismo en la sociedad monegasca. Este rechazo tiene un carácter simbólico, dado que en Francia, país que rodea a Mónaco, el aborto es un derecho constitucional.

Un Encuentro con la Comunidad Católica

La visita del Papa incluyó un encuentro con la comunidad católica en la catedral y una celebración en el Estadio Luis II. Con una población de 38,000 habitantes, Mónaco cuenta con una notable diversidad cultural, aunque solo una quinta parte son ciudadanos del principado.