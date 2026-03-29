3 Estrategias Seguras para Obtener Hasta un 8% Anual

En un contexto donde el dólar se posiciona como el activo favorito de los argentinos, explorar nuevas formas de inversión se vuelve crucial para optimizar ese capital. Aquí te mostramos opciones interesantes para hacer que tus dólares trabajen para ti.

Las Mejores Oportunidades de Inversión en Dólares

El economista Damián Di Pace nos guía a través de diversas alternativas para sacar rendimiento de tus ahorros en dólares. La primera advertencia: dejar el dinero en una caja de ahorros no genera ganancias. «Los dólares simplemente están parados», destaca.

1. Plazos Fijos: Una Opción de Bajo Riesgo

Los plazos fijos son una alternativa viable. Actualmente, los bancos ofrecen tasas que oscilan entre el 0,5% y el 3,5% mensual. Esto significa que, por un monto de u$s10.000, podrías generar hasta 350 dólares al año. Una opción segura y con riesgos controlados.

2. Bonos Soberanos: Rentabilidad Prometedora

Otra alternativa son los bonos soberanos en dólares, que ofrecen una tasa de retorno anual entre el 7% y 9%. Si el riesgo país disminuye, inversiones como BOPREAL pueden representar una buena opción, además de los bonos a corto plazo que rinden entre 6% y 8%.

3. Obligaciones Negociables: Potencial Elevado

Las obligaciones negociables corporativas son atractivas también. Con una selección adecuada, puedes conseguir tasas de 6% a 8%, y con una inversión de 10.000 dólares, tus ganancias anuales podrían superar los 1.000 dólares si la situación económica mejora.

Invertir en CEDEAR: Acciones Internacionales al Alcance de Todos

El economista Damián Di Pace también comparte su visión sobre el auge de las acciones en el contexto actual. «El entorno geopolítico ha llevado a muchos a refugiarse en acciones de defensa», señala.

CEDEAR: Acciones Fraccionadas para Tu Cartera

Los CEDEAR ofrecen la posibilidad de adquirir fracciones de acciones de empresas extranjeras. Esto es especialmente atractivo en Argentina, donde puedes ingresar al mercado local con dólares y pesos. Por ejemplo, el CEDEAR de Mercado Libre tiene un ratio de 120:1, lo que facilita la diversificación del portafolio.

Acciones de Defensa: El Nuevo Interés del Mercado

Ante el conflicto en curso, los papeles de las empresas de defensa han cobrado relevancia. Algunos de los más destacados incluyen:

Lockheed Martin (LMT): Ha crecido más del 39%3% y 7%$46.000 con un ratio de 20:1 .

(LMT): Ha crecido más del con un ratio de . RTX Corporation (RTX) : Ha registrado un aumento del 4,6% . Este CEDEAR cotiza a $42.000 con un ratio de 20:1 .

: Ha registrado un aumento del . Este CEDEAR cotiza a con un ratio de . Northrop Grumman (ROC): Aumentó un 34% este año, con subidas entre 5% y 6% en momentos de tensión.

Di Pace concluye con una visión provocadora: «A más conflicto, más contratos y estas acciones se disparan».