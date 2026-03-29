Burford Capital se desploma 45% tras fallo favorable a Argentina por YPF

La Corte de Apelaciones de Estados Unidos ha tomado una decisión sorprendente al solicitar la revisión de un fallo que obligaba a Argentina a pagar 16.100 millones de dólares por la expropiación de YPF. Este giro judicial no solo transforma la dinámica del litigio, sino que también afecta de manera significativa a los mercados financieros.

El reciente veredicto ha alterado las perspectivas de quienes esperaban recibir esa indeminización, provocando un impacto inmediato en la evaluación de las empresas involucradas.

Desplome de Burford Capital en el Mercado

Burford Capital, el fondo británico que respalda la demanda contra Argentina, ha sufrido una disminución alarmante de más del 40% en sus acciones en Estados Unidos. En la Bolsa de Londres, las acciones de Burford (BUR) se desplomaron un 42,6% hasta alcanzar £339, mientras que en Wall Street, cayeron un 41,3% a 4,60 dólares.

La drástica caída refleja la intensa exposición de Burford al litigio, ya que una parte substancial de su cartera de inversiones dependía del resultado de este caso judicial.

El valor de mercado de Burford estaba inmensamente conectado a la posibilidad de cobrar la indemnización, lo que hizo que el revés judicial tuviera un efecto directo en su valoración. Desde 2015, Burford había adquirido los derechos litigiosos del grupo Petersen, quienes en su momento habían sido propietarios de YPF antes de su nacionalización en 2012.

YPF se Fortalece en Wall Street

En contraste, las acciones de YPF experimentaron un aumento cercano al 7% en Wall Street tras el anuncio judicial. La empresa quedó fuera del foco directo del juicio, y el veredicto favorable para Argentina fue interpretado positivamente por los inversores.

Este desenlace brinda un alivio significativo, ya que la potencial obligación de pago millonario por parte del Estado podría haber tenido repercusiones en su situación fiscal y, por ende, en la de YPF.

El Núcleo del Conflicto: Reclamaciones de los Demandantes

La demanda se centra en la forma en que se llevó a cabo la expropiación de YPF. Los reclamantes alegan que el gobierno argentino incurrió en graves irregularidades al no realizar una oferta pública de adquisición tras adquirir el 51% de las acciones de Repsol.

La ausencia de esta oferta, requerida por la normativa regulatoria, fue fundamental en el fallo original de la jueza Loretta Preska en 2023. Argentina apeló esta decisión, lo que llevó ahora a la Corte de Apelaciones a revisarla.

Modelo de Negocio de Burford y sus Implicaciones

El enfoque de Burford en litigar implica financiar casos a cambio de una parte de las indemnizaciones. Este caso en particular no fue 100% controlado por Burford, ya que había vendido participaciones a otros inversores con el tiempo.

En el momento del fallo, la firma mantenía menos del 40% de los derechos de la demanda. Uno de los actores significativos en esta ecuación era el fondo Eton Park, que reclamaba aproximadamente un 10% de los ingresos del litigio.

Contexto Político y Reacciones a la Decisión Judicial

El fallo se dio a conocer en un momento en que el presidente Javier Milei elogió la labor del equipo legal del Estado en redes sociales y criticó directamente al gobernador Axel Kicillof, a quien señaló como responsable directo del conflicto.

Kicillof fue una figura clave durante la expropiación de YPF en 2012, encabezando las negociaciones y diseñando el marco normativo necesario para la estatización.

Este juicio se ha convertido en uno de los litigios internacionales más significativos para Argentina, no solo por la cuantía reclamada, sino también por sus implicaciones económicas y políticas. La reciente decisión judicial ha dejado claro el impacto palpable que tiene sobre los mercados y los actores involucrados.