BCRA logra récord de compras en 20 años, alcanzando los u$s 4.000 millones

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha alcanzado una impresionante serie de 56 jornadas consecutivas con saldo positivo en la compra de divisas, estableciendo un récord no visto desde 2007.

Este viernes, el BCRA sumó otros 48 millones de dólares, llevando su total acumulado en 2026 a más de 4.000 millones, superando el 40% de su meta anual.

Racha récord y sostenibilidad de compras

Desde el inicio de la cuarta etapa del esquema monetario en enero, el Banco Central ha incorporado 4.037 millones de dólares en sus reservas. El último periodo ha sido activo, a pesar de contar con dos días hábiles menos por el feriado del Día de la Memoria, permitiendo al BCRA sumar 251 millones en tan solo una semana.

Estrategias del BCRA para mantener el rendimiento

Para lograr este histórico volumen de compras, el BCRA ha intensificado la emisión de pesos, sin embargo, ha optado por no retirar el excedente con los métodos convencionales de esterilización. El Tesoro, por su parte, ha manejado parte de esos recursos a través de nuevas emisiones de deuda, evitando así aumentar la cantidad de pesos en circulación.

El propósito es equilibrar variables cruciales como la base monetaria, la inflación y el tipo de cambio, un desafío que, por el momento, parece estar bajo control.

Reservas internacionales y sus fluctuaciones

Las reservas internacionales del BCRA cerraron la jornada en 43.712 millones de dólares após un incremento de 176 millones. Este crecimiento se debió al alza en los precios de activos que forman parte de las reservas, como el oro, que alcanzó un valor de 4.536 dólares la onza.

A pesar de los avances, la demanda de divisas del Tesoro ha limitado el crecimiento neto de las arcas del Banco Central. Importantes flujos de dólares también provienen de la liquidación de exportaciones agrícolas y colocaciones de deuda de empresas privadas y provincias.

El dólar mayorista experimenta un rebote

El mercado cambiario vio un incremento en el dólar mayorista, que subió 14,50 pesos, cerrando a 1,382.50, rompiendo una racha de tres caídas consecutivas. Esta fluctuación se atribuye a una mayor demanda de cobertura ante el cierre de posiciones al final del mes.

Gustavo Quintana, experto del sector cambiario, indicó que la llegada de fin de mes influyó en este repunte, a la vez que el límite de la banda cambiaria se estableció en 1,649.13, situando al dólar oficial debajo de este umbral.

Cambio en la política monetaria del BCRA

Recientemente, el BCRA anunció una reducción de cinco puntos en los encajes bancarios, prevista para abril, como parte de un esfuerzo por impulsar la actividad económica en un contexto inflacionario decreciente.

Esta medida permitirá a los bancos contar con mayor liquidez para otorgar créditos, marcando un cambio en la política monetaria que había sido restrictiva. Con la actual administración del BCRA, esta decisión busca facilitar la remonetización por parte del Gobierno, aumentando la circulación de pesos en la economía.

Tradicionalmente, el sistema de encajes requiere que los bancos mantengan una proporción de los depósitos sin movimiento en el Banco Central, lo que garantiza solvencia y actúa como herramienta de política monetaria. Las modificaciones en estos niveles tienen un impacto directo en la cantidad de dinero disponible y, por lo tanto, en la inflación.