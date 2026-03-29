Tensión en Medio Oriente: EE. UU. envía 3,500 marines hacia Irán

La implicancia de este despliegue militar revela un aumento en las tensiones regionales y la posibilidad de un conflicto inminente.

El Comando Central de los Estados Unidos (CENTCOM) anunció este sábado el envío de 3.500 infantes de marina y marineros hacia Medio Oriente, como parte de un plan estratégico en medio de un clima de creciente hostilidad en la región.

Detalles del Despliegue Militar

El foco de esta movilización es el buque de asalto anfibio USS Tripoli (LHA 7), que lidera las operaciones militares conjuntas contra Irán. Esta unidad expedicionaria incluye no solo personal naval, sino también aeronaves de transporte y aviones de combate, equipados para llevar a cabo ataques desde el mar y resguardar puntos estratégicos costeros.

Posibles Aumentos en la Fuerza Militar

Informes recientes sugieren que el Pentágono está considerando la posibilidad de desplegar hasta 10.000 soldados adicionales, intensificando así las alternativas militares disponibles para el presidente Donald Trump en un contexto de creciente tensión.

Acciones de Defensa Iraní

Por otro lado, el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán ha afirmado haber interceptado un caza F-16 Fighting Falcon y un dron MQ-9 Reaper de EE. UU. mientras operaban en el espacio aéreo sur del país. Según el medio Sepah News, estas incursiones forman parte de acciones de represalia contra activos estadounidenses e israelíes.

Operaciones en Curso

Si bien CENTCOM no ha confirmado el derribo de las aeronaves, se ha reportado que un F-16 realizó un aterrizaje seguro en una base regional tras una misión de combate en lo que se denomina «Operación Furia Épica».

Contexto de Escalada en el Conflicto

Este aumento en las tensiones es el resultado de una serie de ataques conjuntos entre las fuerzas de EE. UU. e Israel contra objetivos en suelo iraní, iniciados el pasado 28 de febrero, marcando un crucial recrudecimiento del conflicto en la zona.