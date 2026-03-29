Hombre arrestado en Derby tras atropello múltiple de peatones, algunos graves | Noticias del Reino Unido

Accidente en Derby: Detienen a un conductor tras atropello a peatones

Un accidente en el centro de Derby dejó a varios peatones heridos, provocando la detención del conductor implicado en el incidente.

Detalles del accidente en Derby

El pasado sábado, en horas de la noche, un vehículo embistió a varias personas en la zona de Friar Gate, causando lesiones a varios peatones, algunos de ellos de gravedad. El incidente ocurrió alrededor de las 9:30 p.m., cuando el coche de color negro fue detenido tras el suceso.

Detención del conductor

Las autoridades locales informaron que el conductor, un hombre de aproximadamente 30 años, fue arrestado y se encuentra bajo custodia policial. Este hecho ha generado gran conmoción en la comunidad.

Investigación en curso

La policía de Derbyshire está investigando el incidente y solicita la colaboración de testigos. Especialmente piden a quienes hayan visto un Suzuki Swift negro en la zona, durante el momento del accidente, que se pongan en contacto con las autoridades.

Reacción de la policía

En un comunicado, la policía tranquilizó a la ciudadanía, asegurando que no existe un riesgo continuo para la población. Sin embargo, han indicado que una sección de Friar Gate permanecerá cerrada por un tiempo mientras se llevan a cabo las investigaciones.

Se pide a los transeúntes que eviten el área afectada y estén atentos a posibles actualizaciones sobre la situación.