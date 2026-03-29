CuidarNOS: El Uber del Cuidado de Mayores impulsado por un Oligarca Rural y la Economía Popular

La iniciativa "CuidarNOS", impulsada por el empresario Gustavo Grobocopatel y el dirigente social Alejandro Gramajo, busca transformar el sector del cuidado en Argentina a través de la tecnología y la organización comunitaria.

En un diálogo realizado en el programa Modo Fontevecchia, Grobocopatel y Gramajo abordaron la creciente precariedad laboral y la necesidad de soluciones concretas. “Nos cuidamos entre todos” es el lema que guía esta nueva propuesta, que intenta formalizar y profesionalizar el trabajo de cuidadores en el país, en un contexto donde la demografía muestra tendencias preocupantes: vivimos más años, pero nacemos menos.

Una Respuesta a la Crisis del Cuidado

El proyecto «CuidarNOS» nace en el contexto de la plataforma «Argentina Armónica», donde empresarios y líderes sindicales discuten sobre temas relevantes, como el impacto de la inteligencia artificial y la organización del trabajo. La idea central es crear estructuras que generen un impacto positivo en la economía popular.

Organización y Tecnología al Servicio del Bien Común

Gramajo explicó que la iniciativa se enfoca en la organización de trabajadoras del cuidado, tanto comunitario como de adultos mayores, utilizando una cooperativa ya operativa llamada «Cuidar». Esta cooperativa, apoyada por el conocimiento técnico de Grobocopatel, se convierte en un modelo para formalizar el sector.

“La plataforma no solo conecta a cuidadores con familias, sino que también está en diálogo con gobiernos y organizaciones sociales para crear un sistema robusto que garantice derechos laborales”, afirmó Gramajo. La propuesta busca asegurar que los cuidadores cuenten con acceso a servicios de salud y protección social.

Una Plataforma que Impulsa el Cambio

Por su parte, Grobocopatel destacó que la idea es profesionalizar un sector que ya existe y que merece reconocimiento y formalización. “Estamos dando un gran paso hacia un sistema de cuidado que resuelve problemas concretos de muchas familias”, afirmó, subrayando la importancia de que las trabajadoras del cuidado cuenten con un alto nivel de capacitación.

Construyendo Confianza y Formalidad

«Cuidarnos.com.ar» es el portal desde donde las familias pueden solicitar servicios adecuados a sus necesidades. Aquí se brinda transparencia, ya que cada trabajador está calificado y tiene acceso a derechos laborales, algo que muchas veces se descuida en el sector informal de la economía.

Grobocopatel enfatiza que el modelo cooperativo permite que los cuidadores no sean solo individuos aislados, sino parte de una estructura que otorga confianza y respaldo, diferenciándose de los modelos más tradicionales de contratación.

Visión Futura: Reconfigurando el Trabajo en Argentina

Ambos líderes coincidieron en que la economía popular debe evolucionar y adaptarse a la nueva realidad laboral. Gramajo cree que la conciencia sobre la informalidad y la necesidad de soluciones concretas está creciendo, mientras que Grobocopatel ve en las cooperativas una forma viable de organizar el trabajo y enfrentar desafíos demográficos.

“Si no damos respuesta a esta transformación demográfica, el deterioro social podría ser irreversiblemente negativo”, advirtió Gramajo, resaltando la urgencia de abordar temas de formalización y derechos laborales en la economía popular.