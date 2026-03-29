España: Joven de 25 años se convertirá en la paciente más joven en recibir la eutanasia este jueves

La historia de Noelia Castillo Ramos, una joven de 25 años que el jueves 26 de marzo será la primera en recibir eutanasia en España, conmociona al mundo. Su lucha por un final digno ha captado la atención de medios y organizaciones.

Este jueves, Noelia Castillo Ramos, con tan solo 25 años, se convertirá en la persona más joven en recibir la eutanasia en Barcelona. Su autorización llegó tras un complejo proceso legal que incluyó incluso la oposición de sus propios padres. «Me quedan cuatro días», expresó Noelia en una entrevista con Antena 3, la última que concedió.

Una Decisión Difícil y Clara

Noelia afirmó tener muy claro su deseo y nunca dudó de su decisión. Desde hace meses, ha estado internada en un centro sociosanitario en Garraf y, para el procedimiento final, será trasladada a un centro blindado donde se evitará el ingreso de medios de comunicación y curiosos.

Un Pasado Durísimo

La joven ha sido víctima de una agresión sexual múltiple, lo que la llevó a intentar suicidarse el 4 de octubre de 2022, arrojándose desde un quinto piso. Aunque sobrevivió, el accidente le causó una grave lesión medular, resultando en una paraplejia irreversible. En 2024, solicitó la muerte asistida.

Reacciones Familiares y Legales

Su solicitud fue aprobada por los organismos médicos pertinentes, pero su padre, apoyado por la organización Abogados Cristianos, presentó recursos para detener el procedimiento. «Nadie de mi familia está a favor de la eutanasia», manifestó Noelia, quien es la sexta paciente psiquiátrica en Cataluña que accede a este procedimiento desde la regulación en 2021.

Un Último Intento Fallido

Este miércoles, su padre intentó, sin éxito, solicitar a una jueza de Barcelona que su hija recibiera tratamiento psiquiátrico antes de proceder con la eutanasia. La magistrada desestimó su petición, argumentando que no era competente.

La Visión de la Sociedad

Desde Abogados Cristianos, aseguran que el caso de Noelia expone un «vacío legal gravísimo», destacando que no existen procedimientos obligatorios para evaluar la situación de pacientes con enfermedades mentales antes de autorizar la eutanasia. «No se puede hablar de una decisión plenamente libre», señalaron.

Perspectivas de la Familia

A diferencia de su padre, la madre de Noelia ha optado por acompañarla en su elección, respetando su voluntad aunque no comparte su decisión. «Quiero irme en paz y dejar de sufrir», dijo la joven, enfatizando la importancia de su propia felicidad por encima del dolor de su familia.

Un Debate Abierto sobre la Eutanasia

El caso ha suscitado una amplia discusión sobre la regulación de la eutanasia en Cataluña. La organización Derecho a Morir Dignamente (DMD) ha comenzado a abogar por modificaciones legales que aseguren que situaciones similares sean tratadas con mayor rapidez, proponiendo un plazo máximo de 20 días para resolver solicitudes de este tipo.

Noelia, que actualmente sufre de dolores neuropáticos e incontinencia, accederá a la eutanasia con el respaldo médico y legal correspondiente, constituyendo el 1,38% de enfermos psiquiátricos que han logrado este derecho en Cataluña.