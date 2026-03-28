El Colegio de Arquitectos Presenta su Innovadora Inteligencia Artificial

¡Revolución en la Arquitectura! El Colegio de Arquitectos de Córdoba Lanza Arqtificial

En un evento memorable por sus 40 años de servicio, el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba dio a conocer Arqtificial, una innovadora herramienta de inteligencia artificial destinada a transformar el ejercicio cotidiano de la arquitectura.

Un Anuncio que Marca la Diferencia

El presidente del Colegio, Nicolás Paulín, lideró esta celebración en el imponente Teatro del Libertador General San Martín. En su discurso, subrayó la importancia del Colegio no solo como representante gremial, sino como una entidad clave en la vida diaria de los arquitectos.

NICOLÁS PAULÍN

Un Diagnóstico que Impulsa Cambios

Durante su intervención, Paulín compartió un reciente diagnóstico de la matrícula que destaca que un 74% de los arquitectos considera fundamental la existencia del Colegio. Esto resalta no solo el valor de la agremiación, sino también la urgencia de adaptarse a las necesidades del sector.

Innovaciones que Transforman la Profesión

El Colegio ha lanzado diversas iniciativas que impactan directamente en la práctica profesional. Entre ellas, aplicaciones para tramitar gestiones municipales que benefician a más de 8.000 arquitectos, el Libro de Obra Digital que utilizan 3.000 profesionales desde sus dispositivos móviles, y plataformas educativas que amplían oportunidades de formación continua.

Además, se han desarrollado herramientas como un software de análisis predictivo de sustentabilidad y un directorio verde que promueve prácticas responsables.

Una Nueva Visión para la Representación Profesional

Paulín enfatizó que las iniciativas actuales simbolizan un cambio de paradigma: la representación profesional ya no se limita a defender derechos, sino que se convierte en un sistema integral que ofrece soluciones constantes.

Asimismo, fue enfático en la necesidad de incluir a todos los perfiles de arquitectos, desde quienes dirigen obras hasta aquellos que se inician en el campo laboral, asegurando que el Colegio sea un apoyo real en todas sus dimensiones.

Un Enfoque Federal y Proactivo

El presidente también destacó el carácter federal del Colegio, describiéndolo como una red activa que abarca todo el territorio provincial, con un fuerte compromiso hacia la diversidad cultural y económica de Córdoba.

Finalmente, Nicolás Paulín adelantó que se fortalecerá la relación entre la institución y el mercado laboral, consolidando su rol como puente entre la formación académica, la innovación y las oportunidades de empleo.