La comunidad de Saksakiyeh se unió en un emotivo funeral para llorar la pérdida de Jawad Younes, un niño de 11 años, y su tío Ragheb, de 41, quienes fallecieron en un ataque aéreo israelí.

Impactante pérdida familiar

El trágico suceso ocurrió el viernes cuando una bomba impactó el hogar de la familia Younes en el sur de Líbano. Jawad y Ragheb fueron enterrados el sábado, rodeados por cientos de dolientes.

La escalofriante realidad de los civiles

Este ataque se inscribe en el contexto de la ofensiva israelí contra Hezbolá, que ha dejado más de 1,100 víctimas fatales desde su inicio. Los hospitales reportan que la mayoría de los fallecidos son civiles atrapados en el fuego cruzado, un hecho alarmante que preocupa a las autoridades sanitarias del país.

Un dolor palpable en la comunidad

En el funeral, muchas mujeres vestidas de negro lloraban sobre los cuerpos. Entre los dolientes se encontraba Malak Meslmani, la madre de Jawad, quien expresó su sufrimiento: “Mi hijo era gentil y puro. soñaba con unirse a la resistencia contra el enemigo que lo mató”.

Un ataque sorpresivo

El ataque se produjo mientras Jawad jugaba al fútbol con sus primos, un momento que se tornó mortal sin previo aviso. Su padre, Hussein Younes, mientras observaba las ruinas de su hogar, se preguntaba “¿por qué?” atacaron a su familia, asegurando que no había ningún vínculo con Hezbolá.

Las repercusiones de la violencia

En medio de los lamentos, se conoció que el día anterior, otros dos niños y su madre perdieron la vida en la misma zona debido a los bombardeos. El clima de violencia se ha intensificado en las últimas semanas, afectando a múltiples familias inocentes en la región.

El precio de la guerra

Las Fuerzas de Defensa de Israel han sido acusadas de atacar a civiles bajo el pretexto de eliminar a militantes. Sin embargo, el costo humano se vuelve insostenible. Organizaciones de derechos humanos advierten que tales acciones podrían constituir crímenes de guerra.

Situación crítica en Líbano

En medio de esta crisis, la ONU ha alertado sobre una inminente catástrofe humanitaria en Líbano, donde más de un millón de personas se encuentran desplazadas. La comunidad internacional observa con preocupación cómo la violencia continúa sin cesar, dejando a los civiles como las principales víctimas.