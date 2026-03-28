Masivas protestas contra Trump en el Día de ‘No Reyes’ en EE. UU. y en el mundo

Un clamor en las calles resuena en todo Estados Unidos, donde millones de ciudadanos se han unido en protestas masivas contra el presidente Donald Trump. Desde políticas migratorias severas hasta la negación del cambio climático, los manifestantes expresan su descontento ante lo que consideran un estilo autoritario de gobierno.

Las movilizaciones, organizadas por el movimiento «No Kings», prometen ser una de las mayores demostraciones en la historia de EE. UU., con más de 3,100 eventos programados en grandes ciudades, suburbios y zonas rurales. Se estima que la participación total supere los nueve millones de personas.

Esta es la tercera ocasión en menos de un año que el país se ve sacudido por estas protestas, siendo la primera el pasado junio, coincidiendo con el cumpleaños número 79 de Trump y una parada militar en Washington. La segunda ocurrió en octubre, atrayendo a aproximadamente siete millones de manifestantes, según los organizadores.

Tensiones en Nueva York y Washington

En la ciudad de Nueva York, decenas de miles de personas se manifestaron, entre ellas el renombrado actor ganador del Óscar, Roberto De Niro, quien calificó a Trump como «una amenaza existencial para nuestras libertades y seguridad».

En la capital, Washington, miles de marchantes se congregaron en el National Mall, exhibiendo pancartas con lemas como «Trump debe irse ahora» y «Lucha contra el fascismo». «La situación es terrible; sigue mintiendo y nadie dice nada,» expresó un manifestante a la agencia AFP.

Divisiones en la Nación

El evento expone la profunda grieta política en EE. UU. Mientras que Trump es visto como un ícono por su movimiento «Make America Great Again», también enfrenta una fuerte oposición que critica su tendencia a gobernar por decreto, el uso del sistema judicial contra adversarios y su negación del cambio climático.

Los detractores están descontentos por su decisión de eliminar programas de diversidad racial y de género, así como por su creciente militarismo tras prometer ser un presidente pacifista.

Desde la Casa Blanca, un portavoz descalificó las manifestaciones, atribuyéndolas a «redes de financiamiento de izquierda» que carecen de apoyo auténtico. «La única gente a la que les interesan estas sesiones de terapia de síndrome de descontrol por Trump son los reporteros a quienes les pagan por cubrirlas», afirmó Abigail Jackson.

Protestas Internacionales

Las manifestaciones no se limitan a EE. UU.; en Europa, cerca de 20,000 personas marcharon bajo la atenta mirada de la policía en ciudades como Ámsterdam, Madrid y Roma. En París, varios estadounidenses residentes en Francia, junto a sindicatos y organizaciones de derechos humanos, se reunieron en La Bastilla.

“Protesto contra todas las guerras ilegales e inmorales de Trump”, comentó Ada Shen, organizadora en París. En Roma, miles de personas alzaron la voz no solo contra los ataques de EE. UU. e Israel a Irán, sino también en contra de la reciente derrota de un referéndum que buscaba cambiar el sistema judicial italiano.

En Londres, la oposición se centró en el conflicto en Irán, con manifestantes sosteniendo pancartas que decían “detener la extrema derecha” y “resistir el racismo”. El movimiento «No Kings» se ha convertido en la principal voz de resistencia contra Trump desde que comenzó su segundo mandato en enero de 2025.

A medida que las elecciones de mitad de término se acercan y la aprobación del presidente baja por debajo del 40%, los republicanos se enfrentan al riesgo de perder el control de ambas cámaras del Congreso.