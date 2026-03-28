Cámara de EE. UU. Aprueba Proyecto de Ley de Financiamiento Temporal para el DHS Tras Rechazo de Acuerdo del Senado

En una renovada escalada de conflictos, los republicanos de la Cámara de Representantes rechazaron un acuerdo bipartidista del Senado para financiar temporalmente el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), lo que podría complicar aún más la situación de los viajeros en aeropuertos.

La Cámara aprobó una medida de financiación propia que asegura los recursos del DHS para ocho semanas con una votación de 213 a 203, ignorando el acuerdo del Senado que había excluido aportes para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la patrulla fronteriza.

Consecuencias del Estancamiento Presupuestario

Este último conflicto prolonga una crisis que ha obligado a miles de agentes de seguridad aeroportuaria a trabajar sin pago. Mientras tanto, la administración de Trump ordenó que, a pesar de la situación, los oficiales finalmente reciban su compensación.

Chuck Schumer, líder demócrata en el Senado, no tardó en pronunciarse, asegurando que cualquier medida que mantenga el estado actual del DHS “está muerta en el Senado y los republicanos lo saben”. Señaló que “los demócratas financiarán funciones críticas de seguridad nacional, pero no otorgaremos un cheque en blanco para las tácticas ilegales de ICE”.

La Respuesta de la Cámara de Representantes

La decisión de la Cámara se dio tras que el presidente de la misma, Mike Johnson, descalificara la iniciativa bipartidista del Senado, considerándola un “chiste” por no incluir los fondos que respaldan la controvertida política de deportación del presidente Trump. Así, los republicanos presentaron su propuesta que incluye financiamiento completo para los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y la patrulla fronteriza.

Estancamiento y Caos en los Aeropuertos

La falta de financiación ha traído consigo caos en los aeropuertos de Estados Unidos. En el aeropuerto internacional de Houston, las colas de seguridad se extendían interminables, mientras que el personal aeroportuario ofrecía agua a los viajeros por la larga espera.

El DHS, que supervisa varios organismos, había indicado que los oficiales de la TSA comenzarían a ver sus cheques desde el 30 de marzo, aunque la incertidumbre persiste para muchos otros empleados del DHS.

Disrepancias en la Financiación y Críticas

El enfrentamiento se centra en las demandas de los demócratas por reformas a ICE, agencia criticada por sus tácticas en todo el país. Los senadores habían votado antes el viernes para financiar el DHS, excluyendo a ICE y la patrulla fronteriza. Sin embargo, la falta de fondos no impediría que estas agencias continuaran operando, ya que se había dirigido un financiamiento adicional considerable en 2025.

Johnson criticó el esfuerzo del Senado, manifestando que era muy similar a la posición demócrata y asegurando que la seguridad fronteriza sería desprotegida.

Impacto en los Agentes de Seguridad

Más de 500 oficiales de seguridad del transporte han renunciado desde el inicio del cierre parcial, y las ausencias no programadas han aumentado considerablemente. Everett Kelley, presidente de la Federación Americana de Empleados Gubernamentales, expresó su desprecio por la inacción de los líderes electos: “Mientras los oficiales de la TSA serán compensados, los trabajadores de FEMA, la guardia costera y otros empleados del DHS siguen a la espera de sus pagos atrasados.”

Trump, por su parte, ha dejado claro que no firmará un acuerdo de financiación sin que se apruebe una controvertida ley que modificaría el registro de ciudadanos para votar en EE.UU. A pesar de que los republicanos dominan ambas cámaras, un número determinado de votos demócratas es esencial para aprobar la mayoría de las leyes presupuestarias.