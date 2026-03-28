Argentina deporta a tres delincuentes chilenos tras intentos de robo en San Isidro

Tres hombres de origen chileno fueron expulsados de Argentina luego de haber sido detenidos mientras intentaban ingresar a viviendas en San Isidro. Esta acción se llevó a cabo como resultado de su condena a un año y seis meses de prisión.

La intervención, que involucró al Ministerio de Seguridad Nacional, la Justicia y la Municipalidad de San Isidro, demuestra la efectividad de la coordinación entre estas entidades para combatir la delincuencia en la zona.

Detención y Coordinación de Operativos

La Patrulla Municipal de San Isidro realizó un arduo trabajo el año pasado, entregando a las autoridades 83 extranjeros relacionados con delitos. De estos, 48 fueron capturados en flagrancia, y entre ellos se encontraban los tres delincuentes chilenos recientemente expulsados.

Desenlace del Caso

El suceso tuvo lugar en febrero, tras un aviso de un vecino que alertó sobre intentos de robo en Villa Adelina. Rápidamente, las patrullas se dieron cita en el lugar y lograron detener a los sospechosos, quienes estaban equipados con herramientas para la comisión del delito.

Elementos Aprehendidos

Durante la aprehensión, las autoridades confiscó tres teléfonos celulares, guantes de trabajo, un alicate y precintos, todos considerados herramientas para perpetrar robos, lo que consolidó las pruebas en su contra.

Procedimientos Legales y Expulsión

Posterior a los arrestos, el municipio solicitó formalmente su expulsión y colaboró con la Dirección Nacional de Migraciones, que actuó con celeridad. La causa fue presentada ante el Juzgado de Garantías N.º 4 de San Isidro, y tras un juicio abreviado, se dictó la condena.

Identificación de los Imputados

Los individuos, identificados como Valentino Jastin Alanías González Sepúlveda, Juan Luis Wladimir López Troncoso y Byron Alexis Gallegos González, se encontraban de manera irregular en el país. Tras su detención, quedaron en prisión preventiva, y finalmente fueron expulsados tras cumplir su pena.

Un Modelo de Colaboración Exitosa

Desde la Secretaría de Seguridad del Municipio resaltaron la importancia de la colaboración entre las diversas instituciones para avanzar en la expulsión de ciudadanos extranjeros involucrados en delitos en la región. Esta acción refuerza el compromiso de mantener la seguridad en el distrito.