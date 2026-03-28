Neuquén: Persecución y choque con patrullero, dos arrestados por robo de camioneta

En una noche de adrenalina y tensión, la policía de Neuquén logró detener a dos hombres involucrados en un robo de vehículo, marcando un nuevo capítulo en la lucha contra la delincuencia en la ciudad.

El viernes, la tranquilidad de Neuquén se vio alterada por un espectacular operativo policial que terminó con la detención de dos hombres tras una intensa persecución. Los detenidos viajaban en una camioneta que había sido robada horas antes, y durante el procedimiento, se logró recuperar el vehículo junto con un arma de fuego.

El robo y la rápida reacción policial

La historia comenzó en la mañana, cuando una mujer denunció el sustraído de su camioneta Volkswagen Amarok gris. Aseguró que fue abordada por un ladrón armado que le quitó el vehículo, lo que encendió las alarmas en las autoridades locales.

El inicio de la persecución

Gracias a la intervención del Centro de Monitoreo Urbano, la camioneta fue localizada circulando con una patente adulterada, lo que llevó a la activación de un operativo cerrojo en varios puntos clave de la ciudad.

Intento de interceptación y peligro en las calles

Personal de la Comisaría 21, ubicada en el barrio Melipal, intentó detener la camioneta, pero los ocupantes decidieron escapar, comenzando una persecución a alta velocidad por las calles. Durante la fuga, se informó que los sospechosos brandieron un arma de fuego contra los policías, aunque afortunadamente no se produjeron disparos.

Impacto y desenlace

En un momento crítico, el conductor perdió el control del vehículo, que terminó sobre la vereda tras una colisión. En medio del caos, tres personas abandonaron la camioneta y continuaron su fuga a pie. Uno de ellos tiró un arma de fuego en el patio de una casa cercana, la cual fue recuperada por las autoridades.

Detenciones y novedades en la investigación

Finalmente, dos hombres fueron detenidos y quedarán a disposición de la justicia. Además, el vehículo robado fue recuperado y se someterá a pericias para esclarecer más detalles del hecho. Afortunadamente, no se reportaron heridos, aunque un patrullero resultó dañado durante la operación.

Las autoridades continúan investigando para dar con el tercero involucrado que logró escapar y se mantiene alerta ante posibles complicaciones en el área.