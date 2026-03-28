La inflación de marzo podría alcanzar el 3%, según economistas.

La lucha del Gobierno argentino contra la inflación se verá desafiada en marzo debido a factores internos y externos. La estacionalidad de ciertos sectores y el impacto de la guerra en Medio Oriente están elevando las expectativas de precios.

Las consultoras predicen que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) podría alcanzar entre 2,8% y 3,2% este mes, lo que significa que si el aumento es del 3,2%, sería el primer índice comenzando con «3» desde marzo del año pasado, cuando se registró un 3,7%.

El Aumento del Combustible como Factor Clave

La reciente suba del 19% en el precio de la nafta, en las primeras tres semanas de marzo, es un punto de preocupación. Economistas aseguran que esto podría contribuir entre 0,4 y 0,6 puntos porcentuales al IPC, aunque parte de este aumento se verá reflejado en abril. El impacto de los biocombustibles y los ajustes impositivos realizados por el Gobierno tendrán un efecto limitado.

Factores Determinantes para la Inflación de Marzo

Sebastián Menescaldi, de la consultora EcoGo, anticipa que la inflación podría situarse cerca del 3%. A diferencia de meses previos, los alimentos no son el principal impulsor. Según Menescaldi, tres sectores serán fundamentales: educación, que en marzo suele acumular el 70% del aumento anual; transporte y comunicaciones, arrastrados por incrementos anteriores; e indumentaria, debido al lanzamiento de la colección de invierno.

Impacto Directo del Aumento de la Nafta

Un aumento promedio del 10% en la nafta podría representar aproximadamente 0,6 puntos porcentuales al IPC. La nafta, con un ponderación del 3,8% en el índice, generará efectos directos e indirectos. Menescaldi resaltó que la mayor proporción de biocombustibles podría mitigar levemente los costos.

Proyecciones de Consultoras Especializadas

Aldo Abram, director de la Fundación Libertad y Progreso, reporta una desaceleración inflacionaria a finales de febrero, pero el encarecimiento del combustible ha creado un salto que podría llevar la inflación de marzo a un 2,9% o incluso a un 3%.

Análisis de LCG y Empiria

La economista Melisa Sala de LCG comparte proyecciones similares, situando la inflación entre 2,8% y 2,9%. Mateo Borenstein de Empiria, por su parte, anticipa un 3,2%, destacando la presión estacional de marzo, especialmente por el aumento de las cuotas escolares.

Inflación en un Contexto Global

Lorenzo Sigaut Gravina, economista de Equilibra, subraya que marzo comienza con un aumento en educación y precios regulados como servicios públicos y combustibles, que han crecido más del 6%. Además, Elisabet Bacigalupo de Abeceb estima que la inflación se situará entre 3,1% y 3,2%, revisando al alza su pronóstico previo debido al aumento en alimentos y el shock petrolero derivado del conflicto internacional.

Bacigalupo también señala el impacto en costos logísticos, que puede trasladarse lentamente a los precios finales, y destaca que Argentina vive un proceso de desinflación donde la inercia inflacionaria es difícil de romper.