Conducía ebrio, sin licencia ni seguro: le retuvieron el auto

Un hombre fue interceptado por la policía en la madrugada de este sábado, después de realizar maniobras arriesgadas al volante. El test de alcoholemia reveló un nivel de alcohol en sangre superior al permitido.

A las 6:10 horas, agentes de la Seccional Primera de Policía de Rosario acudieron a la intersección de avenida Hipólito Yrigoyen y Mitre, tras recibir un aviso sobre un Chevrolet Corsa blanco que circulaba de forma irregular. Un efectivo que realizaba servicios adicionales alertó sobre la situación, que representaba un peligro para otros conductores.

Los policías lograron detener el vehículo y procedieron a identificar a sus ocupantes. Durante la revisión, notaron que el conductor, de 28 años, emanaba un fuerte olor a alcohol. Sospechando que conducía bajo la influencia, se solicitó la intervención de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV).

El posterior test de alcoholemia confirmó las sospechas, arrojando un resultado positivo de 1,68 g/L de alcohol en sangre. Además, el conductor no contaba con licencia de conducir ni con el seguro obligatorio, lo que motivó la confección de un acta de infracción y el secuestro del automóvil.