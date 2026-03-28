Vuelta a Cataluña En Vivo: Sigue Minuto a Minuto a Nairo Quintana y Ciclistas Colombianos en la Etapa 6

La Vuelta a Cataluña: Ciclistas en Busca de la Victoria
En una dura competencia, 15 ciclistas buscan la gloria en la Vuelta a Cataluña, con destacados nombres como Nairo Quintana y Richard Carapaz entre los principales contendientes.
Clasificación General de la Vuelta a Cataluña: Los Colombianos al Frente
Kilómetro 40: En esta etapa crucial, 15 ciclistas se destacan, incluyendo al colombiano Nairo Quintana del Movistar Team y el ecuatoriano Richard Carapaz del EF Education-EasyPost, quienes luchan por ascender en la clasificación.
Posiciones Actuales
- 1. Jonas Vingegaard (Dinamarca – Visma Lease a Bike): 19 horas, 44 minutos y 45 segundos
- 2. Felix Gall (Austria – Decathlon CMA): a 57 segundos
- 3. Lenny Martínez (Francia – Bahrain Victorious): a 1 minuto y 9 segundos
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- 12. Santiago Buitrago (Colombia – Bahrain Victorious): a 1 minuto y 57 segundos
- 23. Richard Carapaz (Ecuador – EF Education EasyPost): a 3 minutos y 55 segundos
- 44. Iván Ramiro Sosa (Colombia – Kern Pharma): a 10 minutos y 52 segundos
- 47. Nairo Quintana (Colombia – Movistar Team): a 12 minutos y 55 segundos
- 60. Einer Rubio (Colombia – Movistar Team): a 24 minutos y 21 segundos
Detalles de la Etapa 6 de la Vuelta a Cataluña
Esta etapa destacará por sus cuatro puertos de montaña, comenzando con el Coll de la Batallola en el kilómetro 60, seguido por el exigente Coll de Pradell, un puerto fuera de categoría que se enfrentará tras 14,6 kilómetros de ascenso.
Después de una breve descenso hacia el esprint en Pedraforca, los corredores se enfrentarán a Collada de San Isidre y, para cerrar, el ascenso al Santuari de Queralt, que promete desafiar a los atletas.
La Alta Montaña Toma el Protagonismo
La dura etapa se emitirá el 28 de marzo de 2026 a las 8:55 a.m. (hora de Colombia) por Caracol Sports, RCN y Claro Sports. En la etapa 5, el danés Jonas Vingegaard del equipo Visma Lease a Bike se alzó con la victoria, superando los 153 kilómetros entre Seu d’Urgell y el puerto de La Molina.
En los últimos 5 kilómetros, Vingegaard ejecutó un ataque decisivo en la subida, reafirmando su liderazgo. La competencia estuvo marcada por la alta exigencia física, donde varios ciclistas tuvieron dificultades, incluida la destacada actuación de Nairo Quintana.