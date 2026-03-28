Vuelta a Cataluña En Vivo: Sigue Minuto a Minuto a Nairo Quintana y Ciclistas Colombianos en la Etapa 6

La Vuelta a Cataluña: Ciclistas en Busca de la Victoria

En una dura competencia, 15 ciclistas buscan la gloria en la Vuelta a Cataluña, con destacados nombres como Nairo Quintana y Richard Carapaz entre los principales contendientes.

Clasificación General de la Vuelta a Cataluña: Los Colombianos al Frente Kilómetro 40: En esta etapa crucial, 15 ciclistas se destacan, incluyendo al colombiano Nairo Quintana del Movistar Team y el ecuatoriano Richard Carapaz del EF Education-EasyPost, quienes luchan por ascender en la clasificación. Posiciones Actuales 1. Jonas Vingegaard (Dinamarca – Visma Lease a Bike): 19 horas, 44 minutos y 45 segundos

2. Felix Gall (Austria – Decathlon CMA): a 57 segundos

3. Lenny Martínez (Francia – Bahrain Victorious): a 1 minuto y 9 segundos

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12. Santiago Buitrago (Colombia – Bahrain Victorious): a 1 minuto y 57 segundos

23. Richard Carapaz (Ecuador – EF Education EasyPost): a 3 minutos y 55 segundos

44. Iván Ramiro Sosa (Colombia – Kern Pharma): a 10 minutos y 52 segundos

47. Nairo Quintana (Colombia – Movistar Team): a 12 minutos y 55 segundos

60. Einer Rubio (Colombia – Movistar Team): a 24 minutos y 21 segundos

Detalles de la Etapa 6 de la Vuelta a Cataluña La jornada contará con un puerto fuera de categoría en el col de Pradell, llegando al kilómetro 100. Esta etapa destacará por sus cuatro puertos de montaña, comenzando con el Coll de la Batallola en el kilómetro 60, seguido por el exigente Coll de Pradell, un puerto fuera de categoría que se enfrentará tras 14,6 kilómetros de ascenso. Después de una breve descenso hacia el esprint en Pedraforca, los corredores se enfrentarán a Collada de San Isidre y, para cerrar, el ascenso al Santuari de Queralt, que promete desafiar a los atletas.