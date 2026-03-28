Multitudes se reúnen en Londres para la marcha contra la extrema derecha – En vivo

La Gran Marcha Multicultural: Más de un Millón de Personas contra la Derecha Radical en Londres
En un acontecimiento sin precedentes, cientos de miles de personas convergen en Londres para participar en la marcha organizada por la Together Alliance, uniendo voces diversas en contra de la creciente amenaza de la extrema derecha en el Reino Unido.
Detalles del Evento
La marcha comenzará a las 13:00 desde Park Lane y culminará en Whitehall, con la policía anticipando que las actividades finalicen hacia las 17:00. Se espera un fuerte apoyo de personalidades del ámbito cultural, incluidas figuras destacadas del mundo de la música y la actuación.
Expectativas de Participación
La **Together Alliance** busca demostrar que la mayoría del pueblo británico repudia la división y el odio racista. Sabby Dhalu, coorganizadora del evento, resaltó que el evento no solo es una respuesta a la reciente ola de manifestaciones de grupos de derecha, sino una reafirmación colectiva de los valores de inclusión y respeto.
Palabras de Activistas
«Es momento de unirnos y mostrar que la diversidad es nuestra fortaleza», afirmó Dhalu. Resaltó que el éxito de la marcha desafía la narrativa de que la intolerancia está ganando terreno en la sociedad.
Un Contexto de Inseguridad
El evento se lleva a cabo en un contexto de creciente preocupación por la seguridad, luego de incidentes de violencia en manifestaciones previas. Sin embargo, la organización ha trabajado con las autoridades para garantizar un ambiente seguro y pacífico durante la marcha.
Actuaciones y Mensajes de Solidaridad
Además de las marchas, el evento contará con presentaciones musicales gratuitas en Trafalgar Square, donde artistas de renombre se unirán para compartir un mensaje de unidad y resistencia.
Perspectivas a Futuro
La movilización se ve como un paso crucial en la lucha contra la divisoria retórica política actual. Dhalu y otros líderes esperan no solo atraer a un gran número de participantes, sino también inspirar un movimiento sostenido a favor de la inclusión y la equidad en el Reino Unido.
Policía y Seguridad Pública
La policía ha implementado un plan exhaustivo para gestionar el flujo de personas y asegurar el cumplimiento de las normativas relevantes. «Nuestro objetivo es permitir que todos se expresen libremente mientras se minimiza el impacto en la comunidad», declaró el Comisionado Adjunto Jon Savell.
La Marcha de la Together Alliance promete ser un momento histórico y un testimonio de la fuerza de los movimientos ciudadanos por la justicia social. La comunidad se prepara para un día de resistencia y esperanza en un momento crucial para el futuro del Reino Unido.