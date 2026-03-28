Multitudes se reúnen en Londres para la marcha contra la extrema derecha – En vivo

En un acontecimiento sin precedentes, cientos de miles de personas convergen en Londres para participar en la marcha organizada por la Together Alliance, uniendo voces diversas en contra de la creciente amenaza de la extrema derecha en el Reino Unido.

Detalles del Evento

La marcha comenzará a las 13:00 desde Park Lane y culminará en Whitehall, con la policía anticipando que las actividades finalicen hacia las 17:00. Se espera un fuerte apoyo de personalidades del ámbito cultural, incluidas figuras destacadas del mundo de la música y la actuación.

Expectativas de Participación

La **Together Alliance** busca demostrar que la mayoría del pueblo británico repudia la división y el odio racista. Sabby Dhalu, coorganizadora del evento, resaltó que el evento no solo es una respuesta a la reciente ola de manifestaciones de grupos de derecha, sino una reafirmación colectiva de los valores de inclusión y respeto.

Palabras de Activistas

«Es momento de unirnos y mostrar que la diversidad es nuestra fortaleza», afirmó Dhalu. Resaltó que el éxito de la marcha desafía la narrativa de que la intolerancia está ganando terreno en la sociedad.

Un Contexto de Inseguridad

El evento se lleva a cabo en un contexto de creciente preocupación por la seguridad, luego de incidentes de violencia en manifestaciones previas. Sin embargo, la organización ha trabajado con las autoridades para garantizar un ambiente seguro y pacífico durante la marcha.

Actuaciones y Mensajes de Solidaridad

Además de las marchas, el evento contará con presentaciones musicales gratuitas en Trafalgar Square, donde artistas de renombre se unirán para compartir un mensaje de unidad y resistencia.

Perspectivas a Futuro

La movilización se ve como un paso crucial en la lucha contra la divisoria retórica política actual. Dhalu y otros líderes esperan no solo atraer a un gran número de participantes, sino también inspirar un movimiento sostenido a favor de la inclusión y la equidad en el Reino Unido.

Policía y Seguridad Pública

La policía ha implementado un plan exhaustivo para gestionar el flujo de personas y asegurar el cumplimiento de las normativas relevantes. «Nuestro objetivo es permitir que todos se expresen libremente mientras se minimiza el impacto en la comunidad», declaró el Comisionado Adjunto Jon Savell.