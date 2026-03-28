Explosión y fuego en un restaurante de Entre Ríos: tres heridos graves

Explosión en Villaguay: Cuatro heridos tras incendio en local gastronómico

Una impactante explosión sacudió el centro de Villaguay, Entre Ríos, la noche del viernes, cuando un restaurante se encontraba en llamas. Imágenes del evento se esparcieron rápidamente por las redes sociales, dejando a la comunidad en estado de shock.

## El incidente en el corazón de Villaguay El siniestro tuvo lugar en el cruce de San Martín y 9 de Julio, frente al cine Berisso. En la escena se desplegaron Bomberos Voluntarios, policías y ambulancias para controlar el fuego y atender a las víctimas afectadas.

## Heridos y asistencia médica Como resultado del dramático suceso, **cuatro personas resultaron heridas**, siendo trasladadas a un centro de salud local. De acuerdo con los informes, tres de los heridos sufrieron quemaduras serias y podrían ser derivados a Buenos Aires para recibir atención especializada. La cuarta víctima, una mujer de 29 años, se encuentra estable y fuera de peligro.

## Testimonios de la explosión Testigos presentes en el lugar relataron su experiencia, describiendo el estallido como “una explosión muy fuerte”. Las llamas se hicieron visibles en el área del local, lo que provocó pánico entre los vecinos y transeúntes.

## Causas del estallido en investigación Las primeras indagaciones sugieren que el origen de la explosión se localizó en el patio cervecero del restaurante, donde había equipos conectados a garrafas de gas. Se ha informado que dos de estas garrafas podrían haber explotado durante las tareas de cocina. Sin embargo, las autoridades enfatizan que la causa exacta del incidente aún se encuentra bajo investigación.

## Acción de los Bomberos y medidas de seguridad Los Bomberos Voluntarios trabajaron arduamente para extinguir el fuego y evitar que se propagara a edificios vecinos, logrando contener la situación tras varios minutos de intenso esfuerzo. La Policía estableció un perímetro de seguridad en torno al comercio, restringiendo el acceso a la zona para garantizar la seguridad pública.