El Cuidado del Cuidador: La Generosidad en Su Lado Oculto

La verdadera bondad se manifiesta en los momentos más oscuros, donde un pequeño acto puede cambiar vidas. Este relato nos muestra cómo la generosidad puede ser un acto de responsabilidad profundo y conmovedor.

En marzo de 1945, Europa comenzaba a emerger de las sombras de la Segunda Guerra Mundial. En Czernovitz, un grupo de sobrevivientes se esforzaba por reconstruir sus vidas mientras se acercaba la festividad judía de Pesaj, un momento simbólico que celebra la libertad.

El Valor de la Matzá en Tiempos Difíciles

Durante esta celebración, se consume matzá, un pan sin levadura, que se erige como símbolo de esperanza y dignidad. Sin embargo, obtener alimentos en ese contexto era una lucha constante. El Rebe de Sculeni, Rabí Eliézer Zushe Portugal, se encontró limitado en su capacidad para proveer.

Un Acto de Solidaridad

A pesar de las escasas provisiones, el Rebe consiguió hornear una pequeña cantidad de matzá y tomó una decisión crucial: repartir lo que había logrado. Enviando un mensaje a líderes de la comunidad, decidió que cada uno recibiría solo tres matzot, en reconocimiento a la escasez.

La Inesperada Solicitud

Una semana antes de Pesaj, un mensajero llegó con una sorprendente petición: se necesitaban seis matzot en vez de tres. Este pedido, sin explicación, resonó en la mente del Rebe de Sculeni. Sabía que atender a esta solicitud significaría que otros quedarían sin nada.

El Dilema del Rebe

La situación se volvió compleja. Aunque dudaba, decidió ceder ante el pedido, siguiendo su instinto de responsabilidad. Pero el mensajero regresó con otra pregunta que lo confrontó: “¿Guardaste matzot para ti?”

Reflexiones sobre la Generosidad

El Rebe no pudo contestar. El mensajero reveló la verdad: el pedido de seis matzot implicaba que tres eran para él y tres para los demás. Este momento iluminó lo esencial de la generosidad, recordando que quienes dan con frecuencia olvidan cuidar de sí mismos.

¿Quién Cuida al Que Cuida?

La vida se compone de seres que dan sin esperar nada a cambio. Sin embargo, surge una pregunta inquietante: ¿quién cuida de ellos? La verdadera empatía consiste en reconocer a aquellos que siempre están, brindando apoyo y cuidado.

El Verdadero Acto de Bondad

Es esencial no dar por sentado a quienes siempre están dispuestos a ayudar. Tal vez el mayor acto de bondad sea empezar a sostener a quienes nos sostienen. Porque quienes más dan también merecen recibir.

* Rabino Rafa Jashes