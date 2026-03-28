“Cien Pasos Atrás”

La reciente clausura de comercios en Villa 31 ha desatado una ola de protestas entre los vecinos, quienes reclaman un enfoque más humano y considerado por parte del gobierno. Más de 1.500 negocios, que sustentan la economía local, están en riesgo debido a decisiones arbitrarias y desconectadas de la realidad.

Los habitantes de Villa 31 sienten la falta de aviso y la arbitrariedad en los cierres recientes de comercios que representan el sustento de miles de familias. La comunidad exige que los controles sean implementados con un enfoque más humano, dado que muchos trabajadores están dispuestos a adaptarse y formalizar sus actividades, pero no pueden aceptar que la respuesta estatal se limite a operativos policiales armados contra quienes solo buscan un medio de vida.

Cierre del Corralón: Un Golpe Duro para la Comunidad

Uno de los cierres más impactantes ha sido el del único corralón en el barrio, un negocio que operaba de manera legal y cumplía una función vital para las cooperativas locales que implementan programas de mejoramiento de viviendas, apoyados por el Gobierno de la Ciudad. Este cierre no se debió a ninguna irregularidad, sino a una interpretación estricta de la Ley de Urbanización relacionada con la ubicación del establecimiento.

Consecuencias Directas para las Cooperativas

El cierre ha llevado a que las cooperativas se encuentren paradas por falta de insumos, evidenciando una desconexión entre la planificación del gobierno y las necesidades reales del territorio. Este desajuste pone en riesgo el desarrollo de proyectos fundamentales para la comunidad.

Acceso Restringido y Riesgos de Emergencia

A la clausura de comercios se suman el cierre de accesos vehiculares importantes. Con la llegada del frío, aumenta el riesgo de incendios, y las restricciones en la movilidad amenazan la capacidad de respuesta de los servicios de emergencia. Sin un cuerpo de emergencias local y con el acceso restringido, la llegada de ambulancias y camiones de bomberos se vuelve casi imposible en caso de urgencias.

Un Malestar Creciente entre los Vecinos

La insatisfacción entre los residentes de Villa 31 crece a medida que sienten que estas medidas no han sido discutidas ni consensuadas. Representantes de la comunidad han trabajado durante años en conjunto con el gobierno y organizaciones civiles para crear un marco legal basado en el diálogo y la consulta. Sin embargo, hoy se sienten traicionados por un enfoque que prioriza la exclusión y la fuerza sobre la colaboración y el desarrollo comunitario.