Nuevo Distrito IA en el Microcentro porteño

La capital argentina se posiciona en la vanguardia tecnológica al proponer un innovador Distrito de Inteligencia Artificial en el Microcentro. Este ambitioso proyecto busca potenciar el desarrollo digital y atraer inversiones.

En un esfuerzo por consolidar a Buenos Aires como un líder en innovación y tecnología, el gobierno de la ciudad ha presentado un proyecto de ley en la Legislatura para crear el futuro Distrito de Inteligencia Artificial (IA). Esta iniciativa se espera que transforme el Microcentro en un hub por excelencia para la industria tecnológica.

Un Ecosistema Colaborativo de Innovación

El proyecto tiene como eje la creación de un ecosistema vibrante en el que converjan empresas, universidades y el sector público. La meta es liderar la revolución digital y atraer inversiones que refuercen la competitividad de Buenos Aires en una economía globalizada.

Incentivos para Empresas de Tecnología

Al igual que otros distritos porteños, el nuevo Distrito IA ofrecerá un régimen de promoción económica. Las empresas que desarrollen aplicaciones relacionadas con la inteligencia artificial, ciencia de datos, automatización y robótica se beneficiarán de atractivos incentivos fiscales y facilitaciones regulatorias.

Beneficios Atractivos para las Compañías

Las empresas que se instalen en la zona que comprende las avenidas Belgrano, Paseo Colón, 9 de Julio y Santa Fe accederán a una serie de beneficios, que incluyen exenciones en impuestos vitales como el Ingresos Brutos y el Impuesto de Sellos, así como tasas preferenciales de financiamiento del 8,5% a través del Banco Ciudad. Además, se implementará un “sandbox regulatorio”, un entorno seguro para el testing de nuevas tecnologías.

Impulsando la Educación y la Investigación

Este nuevo núcleo digital no solo se enfocará en las empresas. También se invitará a universidades, escuelas técnicas y organismos de investigación a establecerse en el área. En Argentina, más del 60% de la población ya utiliza herramientas de IA, pero solo el 20% de las empresas capacita a su personal en este ámbito.

Visión del Gobierno Porteño

El jefe del gobierno porteño, Jorge Macri, ha reafirmado el compromiso de crear un ambiente de innovación donde todos los actores de la comunidad tecnológica puedan colaborar. “Vamos a consolidar un ecosistema donde startups, universidades y el sector público trabajen en conjunto, potenciándose entre sí,” expresó Macri.