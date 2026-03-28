Meta enfrenta multa de 375 millones de dólares por engañar a sus usuarios

Un jurado en Nuevo México ha impuesto una multa significativa a Meta, señalando serias irregularidades en la seguridad de sus plataformas para menores. Esta decisión marca un precedente en la lucha por la seguridad digital de los más jóvenes.

A través de un veredicto inesperado, un jurado de Nuevo México ha determinado que Meta, la empresa detrás de Facebook, Instagram y WhatsApp, deberá pagar $375 millones. Esta multa se origina en la violación de leyes estatales de protección al consumidor y la falta de transparencia sobre los riesgos que sus plataformas presentan para los jóvenes usuarios.

La multa corresponde a un máximo previsto por la legislación estatal, calculada en $5,000 por cada una de las más de 37,000 infracciones que se identificaron, que evidencian cómo la compañía promovió sus servicios como seguros para adolescentes y niños.

Investigación que revela la verdad

La fiscalía general de Nuevo México, liderada por Raúl Torrez, inició la demanda en 2023 tras una exhaustiva investigación. Esta incluyó testimonios de exempleados, documentos internos y operaciones encubiertas donde agentes estatales, mediante perfiles falsos de menores, fueron contactados rápidamente por adultos con intenciones nocivas.

El juicio evidenció que Meta no solo falló en garantizar la seguridad de los menores frente a contenidos perjudiciales y depredadores sexuales, sino que también engañó al público acerca de las supuestas medidas de protección implementadas en sus plataformas.

La defensa y el conocimiento de riesgos

Parte de la estrategia de la defensa estatal fue mostrar que Meta tenía conocimiento de los riesgos inherentes al uso de sus plataformas. Se presentó evidencia interna que indicaba preocupaciones sobre el impacto negativo en la imagen corporal y la salud mental de los adolescentes, sin que la empresa tomara acciones efectivas al respecto.

Posición de Meta tras el veredicto

Luego de conocerse la sentencia, la empresa emitió un comunicado a través de su portavoz Andy Stone, anunciando su intención de apelar. En su defensa, destacó los retos que enfrenta para mitigar la aparición de contenidos perjudiciales en un entorno con usuarios a nivel global.

El fiscal Torrez celebró el fallo como un hito en la protección de la infancia en el entorno digital, enfatizando que es la primera vez que un estado gana un caso de este tipo contra una corporación tecnológica grande por poner en riesgo a los jóvenes.

Próximos pasos en el juicio

Además de esta multa, se prevé que en mayo de 2026 inicie una segunda fase del juicio sin jurado, en la que se evaluará si Meta ha creado un “peligro público”. En esta nueva etapa se determinará si la compañía debe implementar cambios estructurales en sus plataformas, como verificación de edad efectiva, eliminación de depredadores y mejoras en las medidas de seguridad.