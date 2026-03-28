«La doctora que asistió a su madre en la muerte desata el debate sobre la eutanasia»

La Historia de Truus Postma: El Caso que Transformó la Eutanasia en los Países Bajos

El polémico caso de Geertruida Postma, médica que ayudó a su madre a morir en 1971, marcó el inicio de un profundo debate sobre la eutanasia en los Países Bajos.

El 19 de octubre de 1971, Geertruida «Truus» Postma, una médica clínica de 78 años, se vio involucrada en un caso que cambiaría el curso de la discusión sobre la eutanasia. Tras el sufrimiento prolongado de su madre, Margina Grevelink, quien padecía severos efectos de un ACV, decidió poner fin a su sufrimiento administrándole una dosis letal de morfina en la residencia de ancianos donde estaba internada.

Un Acto de Compasión que Desató una Controversia

La madre de Truus había mostrado en repetidas ocasiones su deseo de morir, lo que llevó a la médica a tomar la difícil decisión. Sin embargo, después de administrar la sustancia, el director médico de la residencia rompió la promesa de registrar la muerte como natural, notificando al forense y generando así un conflicto legal.

El Juicio que Sacudió a la Sociedad Neerlandesa

El proceso judicial, que comenzó en 1973 en Leeuwarden, capturó la atención pública en un contexto donde la eutanasia no solo era un dilema ético, sino un tema de intenso debate. La pena máxima que enfrentaba Truus era de 12 años de prisión, pero la respuesta de la comunidad fue masiva: más de 1700 ciudadanos, la mayoría de ellos pacientes de Truus y su esposo Andries, médico también, firmaron una petición en su apoyo.

El 19 de octubre de 1971, Truus Postma le administró morfina a su madre. Imagen: iStock



Un Legado que Trascendió el Tribunal

Finalmente, el tribunal decidió imponer a Truus una semana de prisión condicional y un año de libertad vigilada, una sentencia considerada leve por muchos. Sin embargo, el impacto de este caso fue profundo, intensificando el debate sobre la eutanasia en los Países Bajos.

La Asociación Holandesa para la Eutanasia Voluntaria se fundó en el mismo año, contribuyendo a introducir el tema en el discurso político y social. En 2002, el país se convirtió en pionero al regular la eutanasia mediante una ley específica, estableciendo criterios claros sobre su implementación y supervisión médica.