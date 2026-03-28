Expertos advierten: Reino Unido, a semanas de escasez de medicamentos si continúa la guerra en Irán

Las tensiones en Irán generan alarma en el suministro de medicamentos en el Reino Unido. Expertos advierten que, si la guerra se prolonga, el país podría enfrentar escasez de fármacos en pocas semanas.

El conflicto en Irán está provocando interrupciones en el suministro de materias primas esenciales, lo que pone en riesgo la disponibilidad de medicamentos de todo tipo, desde analgésicos hasta tratamientos para el cáncer. Esta situación amenaza con desencadenar un aumento en los precios de los fármacos.

Impacto en la Cadena de Suministro

David Weeks, director de gestión de riesgo en la cadena de suministro en Moody’s, comenta que la situación actual es «una tormenta perfecta». La interrupción en el estrecho de Ormuz ha complicado el envío de ingredientes farmacéuticos activos y medicamentos genéricos, considerando que India es uno de los principales productores globales en este ámbito.

Alteraciones en el Transporte Aéreo

Los aeropuertos en Dubái, Doha y Abu Dabi han reducido sus operaciones, obligando a las empresas farmacéuticas a redirigir sus envíos. El transporte marítimo, que es la vía principal para la mayoría de las medicinas, también está siendo afectado por la crisis actual.

Preocupaciones por la Escasez

Mark Samuels, director ejecutivo de Medicines UK, enfatiza que, aunque no hay crisis inmediata, podría haber escasez en poco tiempo si el conflicto persiste. Los distribuidores generalmente mantienen existencias para seis a ocho semanas, y los proveedores para hospitales en Inglaterra, acumulan reservas de hasta ocho semanas.

Lecciones del Pasado

La pandemia de COVID-19 dejó lecciones sobre la vulnerabilidad del suministro de medicamentos. Durante ese periodo, la escasez de analgésicos como el paracetamol afectó gravemente al Reino Unido, dado que India produce una gran parte de los medicamentos utilizados a nivel mundial.

Aumento de Costos en el Suministro de Medicamentos

El conflicto ha incrementado los costos del transporte aéreo, haciendo que una quinta parte de los medicamentos del NHS llegue por este medio. Samuels advierte que, aunque los proveedores tienen acuerdos de precios con los hospitales, existe flexibilidad en los precios de productos suministrados a farmacias y consultorios médicos.

Estrategias de Aumento de Precios

Wouter Dewulf, profesor en la Antwerp Management School, señala que, aunque por el momento no hay desabastecimiento total, los productores podrían trasladar los mayores costos a los consumidores a través de incrementos moderados en los precios.

Consecuencias de las Interrupciones en el Transporte Aéreo

Las interrupciones en el corredor aéreo del Medio Oriente están generando un impacto significativo en la industria farmacéutica. La caída del tráfico aéreo dejó un vacío en el transporte de medicamentos que requieren envío rápido, como tratamientos oncológicos y terapias celulares avanzadas.

Desafíos Logísticos en Importaciones

El transporte marítimo es una opción viable, pero los retrasos y los costos adicionales, como el aumento en el combustible debido a la crisis del petróleo, pueden afectar la disponibilidad y el precio de los medicamentos.

La situación actual plantea interrogantes sobre quién asumirá los costos incrementales, y muchos expertos coinciden en que eventualmente serán los pacientes los que paguen el precio, ya sea de manera directa o a través de sistemas de salud financiados con fondos públicos.