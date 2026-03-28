Naufragio de barco de migrantes en Djibouti: al menos 9 muertos y 45 desaparecidos

Tragedia en el Mar: Naufragio de Migrantes Cerca de Djibouti Deja Nueve Muertos

Un nuevo naufragio de migrantes pone de manifiesto la peligrosa ruta que aquellos desesperados por escapar de la pobreza y el conflicto deben enfrentar en su búsqueda de una vida mejor. Este escenario se volvió aún más trágico esta semana frente a la costa de Djibouti.

Según la agencia de migración de la ONU, un barco que transportaba a más de 300 personas se hundió mientras intentaba cruzar el estrecho de Bab el-Mandeb, dejando al menos nueve muertos y 45 desaparecidos. Este suceso ha sido clasificado como una de las tragedias más graves en una serie de incidentes similares en el área, que han cobrado miles de vidas en los últimos años.

Detalles del Naufragio

El barco partió de la localidad portuaria de Obock en Djibouti. La embarcación enfrentó condiciones marítimas adversas, incluyendo mares agitados y fuertes vientos, lo que dificultó su travesía. Tanja Pacifico, jefa de misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Djibouti, informó sobre la situación durante una conferencia de prensa de la ONU, resaltando la carga excesiva que llevaba el barco, lo que contribuyó al desastre.

Un Viaje Mortal: La Ruta de los Migrantes

La travesía a través del estrecho de Bab el-Mandeb es conocida por su peligrosidad. Este camino ha resultado ser un punto crítico para miles de migrantes africanos que buscan atravesar hacia los países árabes del Golfo en busca de oportunidades económicas y seguridad. La OIM ha registrado más de 900 muertes o desapariciones el año pasado en esta ruta, marcando el recuento más alto en la historia reciente.

Continuidad en la Búsqueda de Supervivientes

Aún se llevan a cabo operaciones de búsqueda en la región para localizar posibles sobrevivientes. La OIM y otras organizaciones están alertando sobre la creciente necesidad de abordar la crisis migratoria en este contexto, con el fin de prevenir futuras tragedias.

Las esperanzas de rescatar a más personas siguen siendo bajas, pero el compromiso de las organizaciones sigue intacto. Este incidente resalta la urgencia de encontrar soluciones efectivas para aquellos que arriesgan todo en su búsqueda de una vida digna.