Tensión en Medio Oriente: Cobertura en vivo de la guerra entre EE. UU., Israel e Irán – 28 de marzo

En un reciente evento en Miami, el presidente estadounidense hizo hincapié en la necesidad de que Irán facilite el tránsito de petróleo en el estrecho de Ormuz para lograr un acuerdo de paz. Sin embargo, su confusión al nombrar el paso marítimo generó atención mediática.

Un Llamado a la Apertura del Estrecho

Durante el foro de inversiones FII Priority, respaldado por Arabia Saudita, Donald Trump expresó la importancia de asegurar el tráfico petrolero en la región. “Estamos negociando ahora, y sería maravilloso si pudiéramos lograr algo, pero tienen que abrirlo”, afirmó, subrayando su deseo de avanzar en las conversaciones de paz.

Confusión en el Discurso

En un momento inusual, Trump se refería al estrecho como “el estrecho de Trump”, lo que desató risas entre los asistentes. Posteriormente, se corrigió diciendo: “Quiero decir, de Ormuz. Discúlpenme, lo siento mucho. ¡Qué error tan terrible!”. Su comentario, aunque confuso, captó la atención y resaltó su estilo directo y a menudo impredecible.

Contexto Geopolítico

El estrecho de Ormuz es una vía crucial para el tránsito de petróleo a nivel mundial, y cualquier perturbación en esta área podría tener repercusiones significativas en los mercados globales. La intervención de Trump subraya la relevancia geopolítica de la región y la urgencia de mantener abiertas las rutas comerciales.