Testigo protegido liga al sospechoso con el asesinato de Dylan Rojas

Gonzalo Nicolás Barría, de 24 años, fue detenido por la policía en relación al homicidio del prometedor boxeador Dylan Rojas, asesinado a tiros a inicios de esta semana en Trelew. La investigación alerta sobre un revelador testimonio que incrimina al sospechoso.

La policía realizó un allanamiento en la vivienda de Barría, ubicada en el mismo barrio donde ocurrió el crimen, y halló un revólver, balas, plantas de marihuana y otros elementos vinculados al caso. Se espera que el arma sea sometida a peritajes para determinar su relación con el asesinato de Rojas, quien tenía solamente 19 años.

Detalles del allanamiento y la detención

Durante la operación, además del armamento, las autoridades encontraron unas 40 municiones de grueso calibre y algunas prendas que Barría había utilizado el día del crimen. Según un testigo de identidad protegida, su declaración fue clave para la detención del sospechoso.

El crimen que sacudió a Trelew

Dylan Rojas fue asesinado en la madrugada del martes, mientras regresaba a su hogar en la zona norte de la ciudad. El ataque ocurrió en avenida Colón, cerca de la casa de Barría, quien ahora enfrenta acusaciones de asesinato y será presentado ante un juez, donde se solicitará prisión preventiva.

Investigaciones en curso

A pesar del arresto, el motivo del crimen aún no está claro y las autoridades no han brindado información precisa al respecto. Sin embargo, se espera que en la audiencia de control de detención, programada para este fin de semana, se revelen detalles adicionales que podrían arrojar luz sobre las razones detrás del atroz suceso.

Implicaciones comunitarias

La muerte de Dylan ha conmovido a la comunidad de Trelew, donde familiares y amigos del joven boxeador están programados para asistir a la audiencia. Con una vida prometedora por delante, su asesinato deja una profunda sensación de pérdida y preocupación entre los habitantes de la zona.