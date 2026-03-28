Independiente Santa Fe y Atlético Bucaramanga: ¡A ganar en la Fecha 14! Sigue el minuto a minuto EN VIVO

En una noche llena de emoción futbolística, Atlético Bucaramanga y Independiente Santa Fe se preparan para un enfrentamiento decisivo en el Estadio Américo Montanini. Ambos equipos buscan asegurar su lugar en la siguiente fase de la Liga BetPlay.

El apasionante duelo comienza a las 8:10 p.m., donde cada jugada puede ser crucial para determinar qué club se queda en la lucha por los playoffs. Bucaramanga, con 19 puntos, sabe que sumar de a tres puede ser determinante. Por su parte, Santa Fe se enfrenta a la presión de una victoria ineludible que podría sellar el destino del entrenador Pablo Repetto.

Minuto a Minuto del Encuentro

Minuto 71: Cambios Estratégicos en Bucaramanga El entrenador realiza tres sustituciones: Félix Charrupí, Kevin Londoño y Martín Rea son reemplazados por Leonardo Flores, Gleyfer Medina y Carlos Romaña, en busca de revitalizar el ataque.

Minuto 69: Santa Fe Toma la Ventaja Después de un gol de Rodallega, Bucaramanga no logra reaccionar. Los jugadores ya se preparan para ingresar y cambiar el rumbo del partido.

Minuto 67: Tarjeta Amarilla Martín Rea recibe tarjeta amarilla por una falta en el centro del campo. La tensión comienza a aumentar en el ambiente.

Minuto 63: Errores que Afectan a Bucaramanga Félix Charrupí es amonestado por frenar a Rodallega, lo que provoca un nuevo toque de atención en el equipo local.

Minuto 60: ¡Gol de Santa Fe! Palacios desata un ataque brillante desde la derecha, y Hugo Rodallega, con un potente remate, pone el marcador 2-1 a favor del León.

Minuto 57: Oportunidad Desaprovechada Bucaramanga intenta acercarse al empate con un cabezazo de Luciano Pons, pero el balón se va desviado y se solicita un tiro de esquina, aunque el árbitro señala saque de puerta.

Minuto 56: Amonestación para Santa Fe Johan Torres recibe tarjeta amarilla por interrumpir un avance de Fabián Sambueza por la derecha. El juego se vuelve más físico.

Minuto 51: Falta de Hugo Rodallega El capitán es amonestado tras un codazo en un intento ofensivo. La intensidad del partido es palpable.

Minuto 50: Un Juego Igualado Ambos equipos luchan en el centro del campo sin lograr una ventaja clara. La contienda es dura.

Inicio del Segundo Tiempo