Arrestan al ex primer ministro de Nepal, KP Sharma Oli, por su papel en la represión de protestas mortales

KP Sharma Oli, el ex primer ministro de Nepal, fue arrestado en medio de una investigación sobre su posible negligencia en la gestión de violentas protestas que dejaron un saldo trágico el año pasado.

La Indignación de la Juventud Nepalesa

Las protestas anticorrupción del 8 y 9 de septiembre, que surgieron a raíz de una temporal prohibición en redes sociales, desataron un descontento profundo que reflejaba la frustración económica de muchos jóvenes nepaleses. En estos disturbios, se reportaron al menos 77 muertes, destacando la pérdida de 19 vidas en el primer día de manifestaciones.

Un Informe que Señala a Oli

Esta semana, un panel nepales que investigó la crisis recomendó que Oli enfrentara cargos por no haber prevenido la brutal represión de las manifestaciones. Min Bahadur Shahi, alto dirigente del Partido Comunista de Nepal (Marxista-Leninista Unificado) de Oli, confirmó su arresto en la mañana del sábado.

Un Cambio de Gobierno y Nuevas Promesas

La detención de Oli coinciden con la reciente asunción de Balendra Shah como primer ministro, un rapero convertido en político, quien tomó posesión el viernes tras ganar las elecciones parlamentarias del 5 de marzo. Esta serie de acontecimientos marca un cambio significativo en el escenario político de Nepal, que todavía se recupera de la crisis provocada por el levantamiento de 2025.

Recomendaciones de Justicia

Un informe respaldado por el gobierno nepalés sobre la violenta insurrección ha solicitado que se procese a varios funcionarios. Aunque el documento aclara que no se determinó que hubo una orden directa para disparar, se sostiene que no se hicieron esfuerzos para controlar la situación, resultando en la trágica pérdida de vidas, incluyendo la de menores.

Un Compromiso con la Justicia

El nuevo ministro del interior, Sudan Gurung, quien desempeñó un papel crucial en las protestas, expresó en Instagram: “Nadie está por encima de la ley. Esto no es venganza, es solo el comienzo de la justicia. Confío en que el país tomará un nuevo rumbo.”