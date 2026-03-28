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Cine que Invita a la Reflexión

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"Capitán Fantástico": Una Reflexión Sobre la Educación y la Vida Familiar

La película "Capitán Fantástico", protagonizada por Viggo Mortensen, invita a un profundo análisis sobre la crianza y la relación con la sociedad en un contexto contemporáneo.

En «Capitán Fantástico» (EE.UU., 2016), un padre de familia se enfrenta a los retos de criar a sus hijos en un entorno alejado de la sociedad de consumo. Junto a su esposa, ambos defensores de un ideal anarcosocialista, optan por educar a sus hijos en una apartada zona boscoso, donde los niños crecen sin televisión ni la influencia del sistema educativo convencional.

Una Crianza Fuera de lo Común

El filme retrata a unos niños excepcionales, formados por sus propios padres, quienes les enseñan a ser autosuficientes y críticos. Sin embargo, a pesar de su inteligencia y habilidades para sobrevivir, los pequeños carecen de herramientas sociales necesarias para interactuar con otras personas. La trama se complica cuando la madre, que lucha con problemas de bipolaridad y se encuentra internada, se suicida, lo que desencadena una serie de eventos que desafiarán la dinámica familiar.

Conflictos y Aprendizajes

El viaje al funeral revela fricciones con el suegro del protagonista, y sobre todo, plantea cuestionamientos acerca de la educación formal. En una conmovedora interacción, los hijos y familiares subrayan la importancia de socializar y aprender en un entorno escolar, lo que obliga al padre a reconsiderar sus decisiones sobre cómo criar a sus hijos.

El Llamado a la Comunidad

La película culmina con una impactante imagen: el padre, acompañado por varios de sus hijos, observa cómo un autobús escolar se aproxima para llevar a los niños a la escuela. Este final simboliza un giro hacia la integración con la sociedad, resaltando que, si bien es noble buscar alternativas más naturales y menos comerciales en la educación y la vida, también es fundamental no aislarse de la comunidad. «Capitán Fantástico» se convierte así en un llamado a encontrar un equilibrio entre los ideales personales y la necesidad de conexión con el mundo que nos rodea.

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