Obelisco se ilumina para concienciar sobre el autismo

Buenos Aires se Ilumina de Azul: Comienza la "Semana Azul" en Conciencia sobre el Autismo

Inició la "Semana Azul" en Buenos Aires, un evento lleno de actividades que busca sensibilizar sobre el autismo y fomentar la inclusión de quienes viven con esta condición. Este viernes, el emblemático Obelisco se vistió de azul para resaltar la importancia de esta causa.

El Obelisco, ícono porteño ubicado en el cruce de las avenidas Corrientes y Nueve de Julio, brilló con luces azules desde las 20 hasta la medianoche, señalando el arranque de una agenda dedicada a la concientización sobre el autismo.

Actualidad del Autismo en Argentina

Las organizaciones de la salud han destacado que 1 de cada 31 niños es diagnosticado con autismo, una cifra alarmante que ha crecido más de un 400% en las últimas dos décadas. Este aumento subraya la necesidad imperiosa de ampliar la información y generar un fuerte compromiso social.

Actividades para Todos

Desde este viernes y durante toda la semana, se llevarán a cabo diversas iniciativas organizadas por familiares, empresas y gobiernos. Las actividades incluyen una caravana de bicicletas en el Planetario porteño y una carrera pedestre en Formosa.

Bicicleteada “Marea Azul”

La bicicleteada, programada para el feriado del 2 de abril, comenzará a las 14 horas. Se invita a la comunidad a unirse vestida de azul y en bicicleta para visibilizar la causa. La caravana partirá desde el Planetario y recorrerá importantes avenidas, finalizando en la Plaza del Vaticano, detrás del Teatro Colón, donde se llevará a cabo un acto central.

Concientización y Compromiso Social

Este evento es parte de una amplia campaña de concienciación que busca integrar el autismo en el debate público argentino. Durante esta semana, edificios, locales comerciales y diferentes instituciones tintarán sus logotipos de azul y programarán capacitaciones especiales, charlas y participaciones en medios para discutir sobre el tema.

El Trastorno del Espectro Autista (TEA)

De acuerdo con el Ministerio de Salud de la Nación, el TEA impacta la capacidad para socializar y comunicarse, siendo un trastorno del neurodesarrollo que presenta variaciones en la comunicación y comportamientos. Las manifestaciones pueden ser muy dispares y su impacto puede durar toda la vida.

Señales de Alerta

Los padres deben estar atentos a diversas señalas que podrían indicar autismo, como la falta de respuesta al llamado por su nombre a partir del año de vida, la falta de interés en objetos, o la dificultad para jugar con situaciones imaginarias. Otros indicadores incluyen la evitación del contacto visual, retrasos en el lenguaje y comportamientos repetitivos.

Causas y Marco Legal

Si bien no se conocen las causas exactas del autismo, se sugiere que hay una predisposición genética acompañada de otros factores. Es importante destacar que, según la Ley 27.043, las obras sociales deben cubrir los estudios, diagnóstico y tratamiento del TEA, apoyando así a las familias en esta importante etapa.