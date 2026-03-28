El Banco Central adquiere US$ 48 millones y supera los US$ 4.000 millones en 2026

En un impulso significativo para la economía, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha adquirido US$ 48 millones en el mercado cambiario, elevando así sus reservas internacionales a un total de US$ 43.712 millones.

Aumento en las Reservas Internacionales

Las reservas del BCRA han registrado un incremento de US$ 176 millones en comparación con la jornada anterior. Este aumento se debe, en parte, al incremento en el valor de activos que integran las reservas, como el oro, que alcanzó un precio de 4.536 dólares la onza.

Compras Acumuladas en lo que Va del Año

Desde el inicio de 2023, el Banco Central ha llevado a cabo compras de divisas en 56 jornadas, acumulando un total de US$ 4.037 millones. Este dato resalta un rendimiento notable en la estrategia fiscal del BCRA, que ha logrado sumar US$ 2.547 millones durante el año.

Impacto de la Nueva Estrategia Monetaria

El nuevo esquema de bandas cambiarias se ajusta conforme a la inflación reportada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Esto permite al BCRA fortalecer su posición con respecto a las divisas. Se estima que las compras de divisas podrían oscilar entre US$ 10.000 millones y US$ 17.000 millones en 2026, dependiendo del comportamiento de la economía.

Control del Volumen de Compras

Con el fin de evitar alteraciones en el mercado, el BCRA supervisa atentamente las compras diarias, las cuales no deben superar el 5% del total operado en el mercado cambiario.

¿A Cuánto Cierra el Dólar?

El viernes 27 de marzo, el dólar oficial se estableció en $1.355 para la compra y $1.405 para la venta en el Banco Nación (BNA). En paralelo, el dólar mayorista cerró en $1.382, y el dólar Blue a $1395 para la compra y $1.415 para la venta.