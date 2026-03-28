Sumergidos en una Aventura Peligrosa

El presidente Javier Milei expresó su entusiasmo tras un fallo favorable de la justicia estadounidense que revoca una condena adversa a Argentina en el caso YPF, un hito que evita un potencial pago de 18 mil millones de dólares.

En un mensaje transmitido en cadena nacional, Milei calificó la decisión judicial como «histórica» y expresó su alegría, resaltando el impacto positivo que tiene para el futuro del país. Este resultado, según el mandatario, transforma un escenario crítico en uno de esperanza.

Un triunfo que evita pérdidas millonarias

El presidente subrayó que este laudo judicial significaba salvar a Argentina de un costo monumental, equivalente a 70 millones de jubilaciones mínimas. «Lo que parecía imposible se logró gracias a la excelencia del equipo gubernamental», destacó Milei.

Críticas al kirchnerismo

En la misma línea, Milei no dudó en criticar la gestión pasada, en particular a Cristina Kirchner y Axel Kicillof, afirmando que «nada puede estar más lejos de la verdad» respecto a quienes intentan atribuirse el éxito por la expropiación de YPF. «Estos personajes nos llevaron a una aventura que pudo habernos costado todo», agregó.

Responsabilidad y determinación

El presidente también enfatizó que durante su administración se han tenido que «resolver errores del pasado», refiriéndose a las decisiones perjudiciales tomadas por Kicillof. En su discurso, que tuvo lugar en el Salón Blanco de la Casa Rosada, el mandatario insistió en que la expropiación es incorrecta y que las políticas del pasado habían obstaculizado las inversiones en el país durante doce años.

Reunión de gabinete y celebraciones

Javier Milei estuvo acompañado por varios miembros de su gabinete durante su declaración. La secretaria general de presidencia, Karina Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller, Pablo Quirno, estaban presentes mientras celebraban este logro decisivo. A pesar de la ausencia del embajador en Estados Unidos, Alejandro Oxenford, el equipo gubernamental se mostró optimista.

Un nuevo camino para la legislación

Para consolidar este triunfo, Milei anunció la presentación de un proyecto de ley para modificar las expropiaciones en el Congreso, reforzando su postura contra estas prácticas. Señaló que el fallo revoca la anterior condena y devuelve la causa a instancias inferiores para ser revisadas bajo nuevos criterios, fortaleciendo así la posición de Argentina.

Un cambio en el panorama jurídico

El tribunal de alzada no solo revocó parte del fallo que previamente condenaba a Argentina, sino que también determinó que las demandas originales por incumplimiento de contrato «no son reconocibles» bajo el marco legal argentino. Este cambio podría alterar significativamente el panorama de inversiones en el país.

Con este reciente logro, el gobierno de Milei presenta un nuevo capítulo en la historia jurídica de Argentina, buscando no solo ostensibles beneficios económicos, sino también un cambio de rumbo en la percepción internacional del país.