SWIFT Adoptará Blockchain y Potencia a XRP como Puente de Liquidez Bancaria

La reconocida organización bancaria SWIFT ha decidido adoptar la tecnología blockchain, transformándose en un innovador sistema de liquidación y transferencia de activos digitales. Descubre cómo estas mejoras impactarán la manera en que se realizan las transacciones financieras a nivel global.

SWIFT, la cooperativa que conecta a más de 11,000 instituciones financieras, ha dejado de percibir la tecnología blockchain como una amenaza. En lugar de ello, ahora la integra en el núcleo de su infraestructura, desarrollando su propio libro mayor compartido que cambiará las reglas del juego financiero.

Transformación de SWIFT: Un Nuevo Paradigma en los Servicios Financieros

La propuesta central de SWIFT es evolucionar desde un simple sistema de mensajería hacia una red que puede transferir valor y liquidar activos digitales de manera instantánea.

Este cambio estratégico coloca a XRP, el activo digital de Ripple, en una posición privilegiada dentro de la nueva infraestructura diseñada para pagos transfronterizos.

XRP como Moneda Puente en la Nueva Era de SWIFT

Gracias a una colaboración técnica con la fintech Thunes, SWIFT ahora permite que los bancos accedan opcionalmente a productos de liquidez de Ripple. Esto habilita a XRP para actuar como un bridge asset, facilitando la conversión de divisas y eliminando la necesidad de que los bancos mantengan cuentas prefinanciadas, un modelo que ha inmovilizado miles de millones de dólares globalmente.

SWIFT planea integrar la blockchain a su ecosistema y lo acerca a XRP

40 Bancos Globales Ya Participan

La evolución de SWIFT es apoyada por la implementación del estándar ISO 20022, un lenguaje que permite que los datos de los pagos tradicionales se integren fácilmente con redes de activos digitales. En los últimos anuncios, más de 40 grandes bancos globales han comenzado pruebas piloto de este novedoso esquema de pagos, con una operatividad completa prevista para mediados de 2026.

Infraestructura Híbrida para el Futuro Financiero

El objetivo es crear una infraestructura donde coexistan dinero tradicional, criptomonedas estables y activos tokenizados. Entre las instituciones que respaldan esta iniciativa se encuentran reconocidos nombres como JPMorgan Chase, HSBC y Bank of America.

Lo notable de este desarrollo es la postura de neutralidad que adopta SWIFT. A diferencia de otras plataformas cerradas, la nueva infraestructura blockchain se diseñará para ser interoperable, permitiendo que interactúe con diversas redes, como XRP Ledger y plataformas basadas en Ethereum para depósitos tokenizados.

Esta flexibilidad permitirá a las instituciones financieras elegir la opción de liquidez que mejor se ajuste a sus necesidades de costo y rapidez. De esta manera, XRP no solo competirá en el mercado, sino que también ofrecerá soluciones efectivas para la liquidación instantánea en un entorno regulado y transparente.