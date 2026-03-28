4 Factores que Pueden Influir en el Precio

Las criptomonedas despertaron el pasado viernes 27 de marzo con una caída alarmante. Bitcoin rompió la barrera de los 67,000 dólares y se deslizó hacia los 66,200, mientras que Ethereum se acercó a los 2,000 dólares, enfrentando niveles críticos no vistos en más de dos semanas.

Este desplome no es un simple retroceso; detrás de esta caída se encuentran al menos cuatro factores significativos que han desencadenado una de las jornadas más agitadas del año en el ámbito de los activos digitales.

El Vencimiento de Opciones y su Impacto Inmediato

El primer elemento que provocó el colapso fue el vencimiento masivo de contratos de opciones sobre bitcoin. En la plataforma Deribit, el viernes expiraron opciones por un valor total de 14,160 millones de dólares, representando casi el 40% del interés abierto en esa plataforma.

Un dato crucial es el precio de máximo dolor, situado en torno a los 75,000 dólares. Este nivel se distanció del precio actual de bitcoin, lo que provocó liquidaciones en cadena. Más de 115 millones de dólares en posiciones largas se liquidaron en solo una hora, generando una drástica pérdida de 70,000 millones de dólares en capitalización de mercado en cuatro horas.

La Tormenta de las Liquidaciones Forzadas

Las liquidaciones no se limitaron solo a las opciones. El mercado de futuros fue severamente afectado, con posiciones largas sufriendo un daño considerable. En las últimas 24 horas, se liquidaron casi 300 millones de dólares en posiciones largas frente a solo 50 millones en posiciones cortas.

Este fenómeno ha ocurrido cinco veces en diez días, demostrando que la mayoría de los operadores esperaban un rebote en los precios que nunca se materializó. Un total de 122,488 traders fueron liquidadas, sumando 451.59 millones de dólares en pérdidas.

Contexto Geopolítico: Irán y sus Amenazas

Además de las presiones técnicas y de mercado, se suma un factor macroeconómico que aumenta la aversión al riesgo global. Irán ha amenazado con cerrar el estrecho de Bab el-Mandeb, una de las rutas más críticas para el transporte de petróleo, lo que genera incertidumbre en los mercados.

El Departamento de Transporte de EE. UU. ha emitido alertas, y si ambos estrechos se cierran, la ruta energética del Golfo Pérsico hacia Europa podría quedar interrumpida, lo que tendría efectos devastadores en los mercados de materias primas.

La Huida de Inversores Institucionales

La fuga de grandes inversores también ha contribuido al sentimiento negativo en el mercado. Los fondos cotizados (ETF) de bitcoin experimentaron retiros de 171 millones de dólares solo el 26 de marzo, mientras que los ETF de Ethereum acumulan siete días consecutivos de salidas, totalizando 92.54 millones de dólares.

En un plazo de cinco semanas hasta principios de marzo, los ETF de bitcoin vieron retiros de 3,800 millones de dólares, un fenómeno sin precedentes para el sector.

La Perspectiva Técnica y lo Que Está por Venir

Desde el análisis técnico, la situación se presenta poco halagüeña. Bitcoin está formando un patrón de bear flag similar al que presenció una caída dramática a principios de año. Un cierre por debajo de 66,000 dólares podría abrir la puerta a un desplome hacia 46,000 dólares.

Los índices de volatilidad continúan en alza, y muchos analistas coinciden en que el mercado seguirá experimentando turbulencias a corto plazo. Niveles clave a vigilar incluyen:

Soporte inmediato: 66,000-67,000 dólares

Zonas críticas: 60,000 dólares

Resistencia: 69,000-71,000 dólares

La robustez de estos niveles será vital para determinar la estabilidad futura del mercado cripto. Si bitcoin logra mantenerse por encima de ellos, podría estabilizarse; de lo contrario, podrían presentarse nuevas caídas en el horizonte.