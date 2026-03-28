Argentina Brilla en La Bombonera: Goles ante Mauritania en Amistoso

La selección argentina, en su emotiva despedida antes del Mundial 2026, logró un contundente triunfo en un amistoso ante Mauritania. Durante una intensa lluvia, el equipo de Lionel Scaloni mostró su calidad en el campo.

En un ambiente de fervor y emoción, la selección argentina recibió en La Bombonera a Mauritania, en un amistoso que marca el inicio de una etapa crucial. Este encuentro se da en el contexto de la previa al Mundial 2026 y a pocos días de la fecha FIFA que se celebrará en el extranjero. A pesar del clima adverso, el equipo albiceleste se impuso con claridad, y al finalizar el primer tiempo, se fue al vestuario con una destacada ventaja de 2-0.

Un Comienzo Prometedor

Desde el primer minuto, la selección argentina demostró su dominio frente a un rival que se mostró defensivo. Vistiendo su nueva camiseta alternativa azul, los jugadores buscaron abrir la defensa mauritana con una combinación de juego de posesión y presión alta. El primer gol llegó tras un gran trabajo en equipo.

La Jugada que Deslumbró: El Gol de Enzo Fernández

El momento clave sucedió a los 16 minutos, cuando Enzo Fernández recibió el balón y lo pasó a la derecha, habilitando a Nahuel Molina Lucero. Tras una rápida combinación con Thiago Almada, Molina ejecutó un centro preciso que Julián Álvarez dejó pasar, permitiendo que Fernández, con un preciso disparo, abriera el marcador. La calidad del gol subrayó la cohesión del equipo.

El Impacto del Tiro Libre

Poco después, el equipo argentino aumentó su ventaja. Nicolás Paz se erigió como protagonista al ejecutar un tiro libre de manera magistral. A pesar de que Lionel Messi se encontraba en el banco, Paz mostró audacia y destreza al transformar la oportunidad en un segundo gol justo antes del descanso. La colaboración de sus compañeros, Marcos Senesi y Nicolás González, fue crucial, ya que lograron obstruir la visión del arquero rival, facilitando el tanto.

Perspectivas del Encuentro

Con un rendimiento sólido y un claro entendimiento entre los jugadores, la selección argentina se prepara para continuar su camino en el fútbol internacional. El ambiente de apoyo en La Bombonera, a pesar de las inclemencias del tiempo, ha pavimentado el camino hacia el próximo desafío en Zambia, donde buscarán mantener el buen rumbo en sus actuaciones.