Pablo César comienza a rodar su drama poético en España con un elenco argentino

La Poética del Recuerdo: "Romance de la Luna Negra" Llega al Cine

Un viaje cinematográfico que entrelaza memoria, identidad y emociones. La nueva película de Pablo César promete atraparnos con su narrativa íntima.

El cineasta Pablo César presenta su más reciente obra, Romance de la Luna Negra, una exploración poética sobre la memoria y el paso del tiempo que invita a reflexionar sobre la identidad. Con una propuesta visual cautivadora, la película nos lleva a sumergirnos en los misterios de la vida a través de la experiencia de su protagonista.

Una Historia de Encuentros y Recuerdos

La trama gira en torno a Clara, una mujer de 75 años que vive sola en un tranquilo caserío del País Vasco. Su vida, caracterizada por la calma y la introspección, se ve interrumpida por la aparición de un vecino misterioso que desencadena una serie de apariciones inquietantes.

Dimensiones entre lo Real y lo Intangible

Con un elenco que incluye a destacados actores argentinos como Luz Fernández de Castillo, Lisandro Carret y Alejandro Botto, además de talentosos intérpretes españoles, Romance de la Luna Negra nos sumerge en un universo donde la línea entre la realidad y lo sobrenatural es difusa.

Aventuras en Vizcaya y Gipuzkoa

A medida que Clara explora distintos paisajes del País Vasco, lo cotidiano se entrelaza con lo extraño. Cada encuentro se convierte en una pieza clave de un enigma mayor, donde sus certidumbres se desvanecen y las emociones emergen con fuerza.

Exploración de Identidades

El vecino de Clara, personaje multifacético, puede ser tanto amenazante como enigmático, manifestándose a veces como figuras icónicas de la literatura y el pensamiento. Estas apariciones no buscan ofrecer respuestas definitivas, sino que reflejan el mundo interno de la protagonista.

El Eco del Pasado

Rafael, un amor de juventud, regresa como una presencia poderosa en la vida de Clara, marcando un gran impacto emocional en la narrativa. A través de personajes secundarios, como una vecina y un médico, la película ancla su historia en la realidad, aunque las interacciones con Clara siguen envolviendo al espectador en un halo de misterio.

Un Rodaje en el Corazón del País Vasco

Con un rodaje que ya ha comenzado en España, César ha optado por locaciones que no solo enriquecen visualmente el filme, sino que también refuerzan su tono introspectivo y melancólico.

Reflexionando sobre la Vejez

Según el director, la película busca “explorar la frontera entre la realidad y lo intangible”, enfocándose en cómo el amor y la ausencia dan forma a la experiencia de la vejez. En lugar de ver este proceso como un desenlace, César lo presenta como un momento de revelaciones donde siempre hay algo por resolver.

Un Largometraje que Invita a la Reflexión