¡Descubre las Nuevas Series y Películas que Llegan a Netflix en Abril!

¡Nuevas Series y Películas en Netflix Argentina para Abril de 2026!

Prepárate para un mes emocionante en Netflix Argentina. Abril ofrece una serie de estrenos imperdibles que van desde documentales conmovedores hasta emocionantes dramas, perfectos para todos los gustos.

Estrenos de Series Originales en Abril

Amor en el espectro: Temporada 4 (01/04): Un viaje emocional donde personas en el espectro autista exploran el amor y las relaciones, con la guía de expertos que observan sus citas.

Besos, Kitty: Temporada 3 (02/04): Kitty, interpretada por Anna Cathcart, enfrenta los retos de su último año de secundaria en Seúl, navegando entre escándalos y aprendizajes en un entorno multicultural.

Clanes: Temporada 2 (03/04): Ana regresa a Galicia para confrontar un nuevo cártel de drogas, mientras lucha por su estabilidad legal y personal.

Mar de fondo: Temporada 3 (03/04): La conmovedora saga de los Vandael llega a su fin, revelando secretos familiares que amenazan su estatus.

Million Dollar Secret: Temporada 2 (15/04): Un reality show donde los concursantes deben descubrir quién de ellos es un millonario oculto.

Stranger Things: Relatos del 85 (23/04): Regresa al universo de Hawkins con misterios sin resolver de 1985, mezclando elementos sobrenaturales y nostalgia.

Una nueva jugada: Temporada 2 (23/04): La presión de un campeonato pesará sobre Isla, mientras maneja crisis internas dentro de su equipo de fútbol.

Películas Destacadas de Abril

El último gigante (01/04): Una conmovedora historia nacional ambientada en las impresionantes Cataratas del Iguazú, donde un guía turístico intenta reconciliar con su padre.

Comer, rezar, ladrar (01/04): Un grupo de dueños de perros embarca en un peculiar programa de adiestramiento que revela más sobre los humanos que sobre sus mascotas.

Furia de titanes (10/04): La épica historia de Perseo se revive con efectos impactantes mientras enfrenta criaturas mitológicas para rescatar a la princesa Andrómeda.

Selena (16/04): Una biografía que sigue la vida de la icónica Selena Quintanilla, reflejando su carrera y el trágico final que la marcó.

Comer, rezar, ladrar (01/04): La historia de adiestramiento con un giro humano y conmovedor.

Contenidos Adicionales para No Perderse

En el ámbito documental, títulos como Al descubierto: Jaque al rey (07/04), que investiga el escándalo del ajedrez, y Ronaldinho (16/04), una mirada a la vida del famoso futbolista, son altamente recomendables.

Finalmente, el 11 de abril marca un evento crucial con la pelea de Tyson Fury, seguido por el espectáculo de lucha libre WWE WrestleMania 42 el 18 de abril. Un mes repleto de contenido emocionante te espera en Netflix.