Mayoristas anticipan inflación superior al 3% y alertan sobre incrementos de hasta 9% en alimentos

Título: La Inflación de Marzo Superará el 3%: Aumentos Afectan Productos Estacionales

Bajada: El cierre de marzo promete un incremento inflacionario superior al 3%, impulsado por el encarecimiento de alimentos y productos vinculados a las Pascuas.

El sector mayorista anticipa que la inflación marcará un cierre de marzo por encima del 3%, en un contexto donde los precios de alimentos y otros productos de consumo masivo continúan en aumento. Este escenario genera preocupación, especialmente en lo que respecta a los incrementos en artículos estacionales relacionados con las festividades de Pascuas.

En conversación con Punto a Punto Radio, Armando Farina expresó que “marzo cerrará con un Índice de Precios al Consumidor (Indec) superior al 3%, posiblemente más cercano al 3.5%”. Además, enfatizó que el sector ha estado recibiendo listas con aumentos significativos, que oscilan entre un 5% y un 9%.

Inflación y Factores Internacionales

Farina indicó que parte de la inflación reciente puede estar influenciada por factores globales, especialmente en relación al precio del petróleo. “Si los valores se normalizan a niveles históricos, los aumentos que estamos experimentando representarían un adelanto de futuros incrementos”, subrayó.

Impacto en Productos Sensibles

Estos incrementos están afectando toda la cadena de consumo, impactando en productos esenciales como alimentos y artículos estacionales. Por ejemplo, los precios del chocolate, un producto clave para las Pascuas, reflejan esta presión creciente debido a los costos de insumos y logística, lo cual eleva los precios finales al consumidor.

Desafíos del Sector Comercial

En este complejo panorama, el sector enfrenta un cóctel complicado: aumento de costos, márgenes de rentabilidad cada vez más reducidos y un consumo que aún no logra recuperarse a niveles previos. La evolución de la inflación en los próximos meses será determinante para ver si estos aumentos se afianzarán o si son simplemente respuestas temporales a factores coyunturales.

La Relevancia del Mercado en Fechas Clave

Con la mirada en las próximas festividades, el comportamiento del mercado durante Pascuas se convertirá en un indicador crucial para evaluar el pulso del consumo y la capacidad de respuesta de los actores de la cadena comercial ante este ascenso inflacionario.