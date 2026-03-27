Fallece Manuel Manubens Calvet, el hombre que luchó 40 años por su herencia y se hizo millonario.

Adiós a Manuel Maidana: El Luchador en Busca de una Herencia

La historia de Manuel Maidana, quien dedicó más de 30 años a un arduo litigio por ser reconocido como heredero de la inmensa fortuna de Juan Feliciano Manubens Calvet, llegó a su trágico epílogo esta semana en Posadas. A sus 72 años, su vida se apagó tras enfrentar complicaciones de salud.

Manuel, originario de los Esteros del Iberá, se convirtió en un símbolo de perseverancia en su búsqueda de justicia. Hijo de una madre que trabajaba en la estancia donde su posible padre biológico solía frecuentar, su vida estuvo marcada por el misterio y la búsqueda de su identidad.

Un Legado en el Olvido

La fortuna dejada por Manubens Calvet, valorada en aproximadamente 400 millones de dólares, generó disputas legales que se extendieron hasta el 2020. Aunque nunca se reveló la cifra exacta que recibió, se sabe que obtuvo solo una fracción de la herencia, que fue mayormente distribuida entre sobrinos y otros familiares del terrateniente.

Las Dificultades de una Vida en Búsqueda

A lo largo de los años, Manuel reconstruyó su pasado familiar, revelando que nació en la estancia Santo Domingo, donde su madre trabajaba como cocinera. “La única prueba que tengo de mi padre es un papel que me dio mi mamá, guardado en una Biblia”, explicó en una entrevista.

Su camino hacia el reconocimiento no fue fácil. En 1999, presentó un acta que afirmaba su relación con el magnate, lo que le permitió cambiar su apellido en el Registro Civil. Sin embargo, un análisis de ADN en 2008 negó su vínculo genético, lo que él siempre cuestionó.

Tribulaciones y Revalidación

Enfrentó no solo la incertidumbre sobre su herencia, sino también problemas legales. En 2011, fue condenado a tres años de prisión en suspenso por presunta falsificación de documentos, aunque más tarde fue absuelto. Esta lucha judicial, que abarcó más de 150 audiencias, finalmente culminó con el reconocimiento de su derecho a la herencia en 2020.

El Hombre Detrás del Litigio

Juan Feliciano Manubens Calvet, nacido en 1904, fue un influyente terrateniente con una vida marcada por la ambición y el control. A pesar de su carácter implacable y la fama de tener un carácter frío, su legado resultó en un entramado complejo de herencias disputadas. A su muerte, numerosos pretendientes emergieron, haciendo que el proceso de distribución de bienes fuera aún más complicado.