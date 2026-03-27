Jorge Macri extiende invitación a León XIV tras el llamado de Javier Milei

¡León XIV Podría Visitar Buenos Aires! La Invitación Que Conmueve a los Porteños

La posibilidad de que el nuevo papa, León XIV, visite Argentina está cada vez más cerca. Desde su elección, autoridades locales han hecho un llamado formal al pontífice, destacando la importancia de su presencia en Buenos Aires.

Recientemente, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se sumó a la invitación que ya había extendido la Conferencia Episcopal y el presidente Javier Milei. Macri entregó personalmente una carta al papa en el Vaticano a través de Fulvio Pompeo, Secretario General y de Relaciones Internacionales del Gobierno de la Ciudad.

Un Deseo Expreso Desde el Vaticano

León XIV ha manifestado en múltiples ocasiones su deseo de visitar Argentina y Uruguay, los únicos países sudamericanos que no han sido visitados por su predecesor, Francisco. Su llegada podría coincidir con un recorrido por la región hacia finales de octubre o noviembre, incluyendo una parada en Perú, su hogar por 20 años antes de asumir en Roma.

La Carta de Jorge Macri: Un Llamado a la Esperanza

En su misiva, Macri expresó que “para los porteños sería una inmensa alegría y un profundo honor poder recibir a Su Santidad en Buenos Aires”, subrayando la ciudad como un “espacio de encuentro y convivencia entre distintas tradiciones religiosas”. Esta característica la posiciona como un pilar del diálogo interreligioso en la región.

La Significativa Conexión de Buenos Aires y el Papa

El vínculo de Buenos Aires con la Iglesia Católica es innegable, y Macri enfatiza que la presencia del papa representaría un momento de “encuentro, esperanza y renovación espiritual” para muchos habitantes. Destacó también la conexión con la tradición agustiniana, que es significativa para el propio camino espiritual de Su Santidad.

Un Legado que Perdura