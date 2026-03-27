Nueva York demanda por uso ilegal de su marca en Internet

Catalizador contra la falsificación en marketplaces globales, Lionel Messi emprende acciones legales en Nueva York para proteger su imagen y su negocio.

Lionel Messi ha demandado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York a una red de vendedores en línea acusados de comercializar productos falsificados bajo su nombre. Esta acción, respaldada por su empresa LMGM, tiene como objetivo frenar el uso no autorizado de su marca, vital en un sector que mueve enormes sumas de dinero.

Un Mercado en Crecimiento de Productos Falsificados

La demanda se centra en una operatoria cada vez más común en el ámbito del comercio electrónico. Los acusados crean tiendas virtuales en plataformas reconocidas como Temu y Walmart, presentando productos que parecen oficiales, pero que son meras imitaciones sin licencia.

Para ampliar su alcance, utilizan estrategias de marketing digital y redes sociales, además de rotar identidades y dominios para evadir a las autoridades. Este esquema también incluye pagos en dólares y envíos internacionales, lo que dificulta la trazabilidad de las acciones judiciales.

Causas y Consecuencias: Un Problema Legal y Económico

La situación no solo reviste un aspecto legal, sino también económico. La venta de productos falsificados no solamente confunde a los consumidores, sino que deteriora el valor de la marca y afecta la confianza en el comercio digital.

Los representantes legales de Messi argumentan que los acusados carecen de autorización, lo que infringe su propiedad intelectual y constituye competencia desleal. Además, advierten que estos productos no cumplen con estándares de calidad, exponiendo así a los compradores a riesgos innecesarios.

Estrategias Ocultas de los Vendedores

El expediente judicial revela tácticas diseñadas para operar en la clandestinidad. Según Juan Buceracovich, abogado especializado en consumo, «los vendedores abren continuamente nuevas cuentas, emplean nombres ficticios y dispersan sus fondos en varias jurisdicciones», lo que complica aún más la identificación de los responsables.

Medidas Solicitas y el Futuro del Caso

El juez Edgardo Ramos ha accedido a mantener bajo reserva la identidad de los acusados y parte de la documentación presentada. Las evidencias incluyen capturas de pantalla de las tiendas online y análisis de expertos en comercio electrónico.

La demanda busca acciones concretas: los abogados de Messi piden el bloqueo de cuentas, la paralización de ventas y la eliminación de productos falsificados. También exigen la devolución de las ganancias obtenidas ilícitamente por los demandados.

Un Escenario Desafiante para el Comercio Electrónico

Las repercusiones económicas de este caso pueden ser significativas. Las indemnizaciones propuestas oscilan entre 1.000 y 2.000.000 de dólares por cada uso indebido de la marca, y podrían triplicar las ganancias generadas por los infractores.

Este proceso judicial se fundamenta en el Lanham Act, la ley federal de marcas en Estados Unidos, así como en regulaciones del estado de Nueva York. El crecimiento de los marketplaces globales ofrece oportunidades, pero también abre la puerta a la actividad comercial no regulada y a la falsificación.

Este caso podría establecer un precedente importante. Como señala Buceracovich, «Messi, o su entorno, ha decidido tomar acción contra quienes venden productos no autorizados en Temu». La atención ahora se centra en cómo la justicia procederá, dado que los resultados podrían redefinir la manera en que las plataformas gestionan a sus vendedores y los controles relacionados.

El comercio digital ha evolucionado. Ya no es solo una cuestión de tecnología; plantea desafíos relacionados con la regulación, la reputación y el poder económico.