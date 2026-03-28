Discurso de Milei en Cadena Nacional: Reacciones al fallo de YPF

El Presidente Javier Milei emitió un fuerte mensaje desde la Casa Rosada, celebrando la reciente decisión de la justicia estadounidense que favoreció al Estado argentino en la disputada expropiación de YPF. En su discurso, no escatimó en críticas hacia el kirchnerismo.

Un Mensaje de Esperanza y Agradecimiento

En un comunicado emitido en Cadena Nacional, Javier Milei destacó la significativa victoria legal que evita un potencial pago de 18 mil millones de dólares al que se enfrentaba el país. Acompañado de su gabinete, el presidente subrayó la importancia de esta resolución en un proceso que llegó a parecer irreversible.

Críticas al Pasado

Milei no dudó en dirigir su mirada hacia el pasado, señalando a Cristina Kirchner y a Axel Kicillof como los responsables de haber llevado al país a lo que él califica como «una aventura suicida». “Nada puede estar más lejos de la verdad que considerarlos parte de esta victoria”, aseguró, enfatizando que el nuevo fallo es fruto del trabajo actual de su administración.

Detalles del Discurso Desde la Casa Rosada

“Argentinos de bien, buenas noches. Hoy, tengo el enorme honor de dirigirme a ustedes para informarles sobre un hecho histórico”, comenzó el presidente, expresando la trascendencia del fallo que protege los intereses del país.

Explicó que la victoria jurídica representa un paso vital para la recuperación económica y fortalece la posición de Argentina en el ámbito internacional.

Un Día de Celebración para la Argentina

“Hoy tenemos una Nación más rica y seria que honra sus compromisos”, declaró Milei, resaltando que esta resolución es una victoria para todos los argentinos. También aprovechó para distinguir el trabajo de su equipo, incluyendo a funcionarios clave que contribuyeron a este logro.

Reconocimiento a Su Equipo

El presidente agradeció a su equipo jurídico, resaltando el esfuerzo y la dedicación de aquellos que hicieron posible este fallo. “Gracias por su excelencia técnica y su servicio a la patria”, expresó.

Una Nueva Etapa para el País

Milei concluyó su discurso reafirmando su compromiso por un futuro próspero para Argentina, anunciando la intención de introducir cambios en la legislación sobre expropiaciones, para evitar que la historia se repita. “Hoy es un día de festejo nacional y un nuevo comienzo para nuestro país”, afirmó con optimismo.