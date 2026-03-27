“El fin del monopolio católico: la religión en Argentina se vuelve individual”

La creencia en lo trascendente en Argentina se reinventa, con una creciente desvinculación de las estructuras eclesiásticas tradicionales. Un nuevo estudio revela cómo el país enfrenta una transformación en su identidad religiosa.

Argentina está viviendo un cambio radical en su panorama religioso. Un reciente informe del Pew Research Center de 2026 muestra que, a pesar de que el 90% de los argentinos aún cree en algún aspecto espiritual, la conexión con la Iglesia Católica ha disminuido drásticamente, alcanzando un mínimo histórico de solo el 58% de identificación católica, comparado con el 76% de hace diez años.

El Incremento de los «Nones» en la Sociedad Argentina

El estudio revela una tendencia alarmante para la Iglesia: el segmento de los «nones» —individuos sin afiliación religiosa que incluyen ateos, agnósticos y aquellos que creen en alguna fuerza superior sin pertenecer a una religión organizada— ha crecido al 24% entre los adultos. Este grupo ahora supera a los fieles evangélicos, quienes se mantienen en un 15%. La peculiaridad es que el abandono del catolicismo no ha conducido a un éxodo hacia otras denominaciones religiosas, sino hacia una espiritualidad más individualizada.

La juventud ha jugado un papel crucial en este cambio, ya que entre los menores de 35 años, la identificación con el catolicismo ha caído por debajo del 45%. Esta desvinculación de las instituciones religiosas ha crecido, marcando un desplazamiento hacia prácticas espirituales más personales como la meditación o la conexión con la naturaleza.

Un Fenómeno Regional: La Caída del Catolicismo en América Latina

Este fenómeno no es exclusivo de Argentina, sino que forma parte de una tendencia más amplia en América Latina, donde el catolicismo ha visto una disminución significativa de al menos nueve puntos en los seis países más poblados. Chile presenta el caso más drástico, con solo el 46% de católicos y un 33% de «nones». Brasil sigue una trayectoria similar, con el 46% de católicos y un 29% de bautizados en cultos protestantes.

En México y Perú, aunque el catolicismo se mantiene con mayorías del 70% y 68%, también han crecido las cifras de personas sin afiliación religiosa. Mientras que en Colombia, la encuesta refleja la caída más abrupta del catolicismo, que descendió del 79% al 60% en los últimos años.

El informe destaca que en cuatro de los seis países estudiados, los ciudadanos sin religión ya son más numerosos que los protestantes, indicando un giro significativo en la fe en la región.

Las Razones Detrás de la Deserción Religiosa

A pesar de la disminución en la pertenencia a la iglesia, la religiosidad sigue existiendo de diversas formas. Mientras que los católicos tienden a mantener rituales como encender velas, los protestantes y evangélicos siguen liderando en asistencia a cultos. Por su parte, los «nones» exhiben una creencia en una divinidad que supera el 60%, lo que plantea la cuestión sobre el futuro de la religión organizada.

El estudio también resalta que el catolicismo ha tenido la mayor pérdida neta de seguidores, con aproximadamente dos de cada diez adultos afirmando haber sido criados como católicos, pero ya no identificándose con esa fe. Esto se relaciona con la percepción de que la Iglesia está desconectada de las problemáticas sociales actuales y de las libertades exigidas por las generaciones futuras.

Aspectos Clave de la Encuesta

– ¿Qué está pasando con la religión en Argentina? Un proceso acelerado de secularización donde muchas personas están dejando de pertenecer a iglesias formales.

– ¿Quiénes son los más afectados? Principalmente los católicos, sobre todo entre los jóvenes y habitantes de grandes ciudades.

– ¿Cuál es la situación en la región? La caída del catolicismo se observa en los seis países más grandes de América Latina.

– ¿Aumentó el ateísmo? La categoría de «creyentes sin iglesia» ha crecido más que el ateísmo absoluto.

Las entrevistas realizadas, aproximadamente 1.500 entre agosto de 2024 y enero de 2026, revelan una pérdida significativa de afiliación religiosa en Argentina, utilizando un enfoque que refleja las preocupaciones actuales de la sociedad.