Irán promete agilar la ayuda humanitaria por el estrecho de Ormuz

Teherán ha anunciado la aprobación de un plan para permitir el paso de ayuda humanitaria a través del estratégico Estrecho de Ormuz, en una medida que busca mitigar el impacto del conflicto en la región.

El embajador iraní ante las Naciones Unidas en Ginebra, Ali Bahreini, confirmó el viernes que Irán cooperará en el traslado de ayuda humanitaria y suministros agrícolas por esta crucial vía marítima. Esta decisión se produce el mismo día en que se registraron ataques aéreos en instalaciones nucleares del país.

Un Paso Crucial en Medio del Conflicto

Este acuerdo representa un avance significativo en medio del conflicto en la región, donde las tensiones han llevado a restricciones en el suministro de petróleo y gas. Sin embargo, el impacto en la disponibilidad de fertilizantes también plantea serios riesgos para la seguridad alimentaria global.

Bahreini afirmó: «Esta medida refleja el compromiso continuo de Irán con los esfuerzos humanitarios y asegura que la ayuda esencial llegue a los necesitados sin demora.»

Impacto de los Ataques a Instalaciones Nucleares

La declaración sobre la ayuda humanitaria llegó pocas horas después de que medios iraníes informaran sobre ataques aéreos a dos complejos nucleares. Israel, que se había comprometido a intensificar su campaña contra Teherán, asumió la responsabilidad de estos ataques, lo que desencadenó amenazas de represalias por parte de Irán.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, calificó el ataque como un «contradicción a la línea diplomática» y prometió que Irán «cobrará un alto precio por los crímenes israelíes.»

Reacciones de las Potencias y la Comunidad Internacional

Conforme aumentan las tensiones, diplomáticos de varios países, como Pakistán y Turquía, buscan organizar reuniones directas entre enviados de Estados Unidos e Irán. Mientras tanto, los ministros de Relaciones Exteriores del G7 en Francia han solicitado un alto inmediato a los ataques contra poblaciones e infraestructuras.

A la par, Estados Unidos ha enviado buques con aproximadamente 2,500 marines y más de 1,000 paracaidistas entrenados para operaciones en terrenos hostiles, con órdenes de asegurar posiciones clave en la región. Sin embargo, el Secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que los objetivos estadounidenses en Irán están «adelantados» y se pueden alcanzar sin tropas terrestres.

Llamados a la Contención

A pesar de los hechos, la Agencia Internacional de Energía Atómica hizo un llamado a la contención, advirtiendo sobre el riesgo de un accidente nuclear tras los ataques. Su Director General, Rafael Grossi, instó a la comunidad internacional a evitar cualquier acción militar que pueda incrementar las tensiones en la zona.