YPF: Kicillof exige disculpas a Milei

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, festejó la reciente anulación de la condena contra Argentina en el juicio por la expropiación de YPF. En una entrevista, no dudó en criticar fuertemente las opiniones de Javier Milei sobre este tema.

Una Anulación que Genera Reacciones

Axel Kicillof, exministro de Economía, interpretó el fallo de la Cámara de Apelaciones de EE.UU. como una validación de la postura que tomó durante su gestión. “Los abogados del Estado consistentemente defendieron nuestros intereses”, afirmó, resaltando que esta línea de defensa ha sido exitosa en los tribunales estadounidenses.

YPF y Vaca Muerta: Claves Estrategias Energéticas

El gobernador también destacó la importancia de YPF y Vaca Muerta en el contexto de la crisis energética global. “Ambos representan un recurso significativo que Argentina debe aprovechar para sostener su economía”, enfatizó Kicillof, señalando la necesidad de fortalecer el sector energético nacional.

Críticas a Javier Milei: Un Debate Controvertido

Kicillof no escatimó en críticas hacia la postura de Milei. Según él, el actual presidente debería “pedir perdón por su apoyo a los fondos buitres” y por sus declaraciones contradictorias respecto a la expropiación. “Milei, al hacer comentarios despectivos sobre nuestra gestión, se contradice al reconocer el valor de la compañía ahora”, argumentó el gobernador.

Legitimidad de la Expropiación de YPF

Kicillof defendió la expropiación de YPF como un derecho del Estado argentino, válido según la Constitución, que permitía la toma de control por el interés nacional. Aclaró que se siguieron todos los procedimientos legales, incluyendo la indemnización a los antiguos dueños tras una tasación adecuada.

La Postura de Milei en el Debate Público

El gobernador criticó el tono de Milei, sugiriendo que sus comentarios son más agravio que argumentación. Kicillof sostuvo que el presidente no ha comprendido la magnitud del fallo a favor de Argentina y que su manera de comunicarse resta valor a la discusión política.

Reflexiones sobre el Estado de Derecho

Kicillof también cuestionó si las afirmaciones de Milei sobre la influencia del gobierno estadounidense en el veredicto podrían poner en tela de juicio la independencia del sistema judicial estadounidense. “Atribuir la victoria a gestiones personales es preocupante”, dijo.

Un Balance Positivo para Argentina

Por último, Kicillof enfatizó que la argumentación a favor de Argentina ha sido coherente y sólida a lo largo del tiempo. “Es una buena noticia para el país y refleja la validez de nuestra defensa”, concluyó, restando importancia al papel del presidente en este logro.