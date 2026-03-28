Estados Unidos, una vez más, brinda ayuda de último minuto

El reciente fallo de un tribunal en Nueva York podría representar un respiro crucial para el oficialismo argentino, al eliminar la deuda de 18.000 millones de dólares con fondos buitres por la reestatización de YPF. Este giro inesperado ofrece una nueva oportunidad política en un momento de tensión.

La decisión judicial, que revierte una sentencia anterior, llega en un momento delicado para el gobierno de Javier Milei, similar a la intervención de Scott Bessent que salvó al oficialismo de una crisis cambiaria en 2022. Esta vez, la solución proviene del sistema judicial estadounidense y podría ayudar a estabilizar la gestión en medio de un mar de problemas.

Un Empleado del Poder Judicial con Beneficio Político

Desde el comienzo de la jornada, la Procuración del Tesoro recibió rumores de que un fallo favorable estaba en camino. A las 10 de la mañana, el procurador Sebastián Amerio y la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal, recibieron el texto que comunicaba la buena noticia. Tras un análisis, trasladaron la información a Milei, quien vio una oportunidad para relanzar su imagen frente a los votantes.

Celebraciones en el Gabinete

Los ministros fueron informados a las 11 a través del chat grupal de WhatsApp. La noticia desató alegrias y felicitaciones hacia el presidente dentro del grupo. Ibarzabal explicó a sus colegas las alternativas que se presentan tras el fallo judicial, destacando que Burford podría solicitar una revisión de la decisión. Sin embargo, se les pidió que mantuvieran silencio mediático para no complicar la situación legal.

La Cadena Nacional y el Impacto Mediático

Sin embargo, la estrategia de silencio no duró mucho. En horas de la tarde, Milei se dirigió a la nación en una Cadena Nacional de ocho minutos, programada estratégicamente antes de un partido de fútbol entre Argentina y Mauritania. Este timing buscaba capitalizar el interés público previo al partido y mejorar la imagen del gobierno tras semanas de incertidumbre.

Desafíos Personales para el Jefe de Gabinete

El contexto de Milei no es el único de turbulencias. Manuel Adorni, su jefe de Gabinete, comenzó el día enfrentando desafíos propios relacionados con su patrimonio, después de que la justicia comenzara a investigar sus finanzas. La atención mediática en torno a Adorni complicaba aún más la situación del gobierno, haciendo del respaldo del fallo una cuestión aún más oportuna para la administración.