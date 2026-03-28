X Desvela su Plan para Transformarse en una Superapp

La red social X da un gran paso hacia su metamorfosis en una superapp al incorporar a Benji Taylor, un destacado diseñador del mundo cripto, como su nuevo jefe de diseño. Este movimiento es parte de la estrategia para lanzar X Money, un servicio que integrará pagos y soluciones financieras en la plataforma.

X, la plataforma propiedad de Elon Musk, refuerza su ambición de convertirse en una “superapp” al designar a Benji Taylor, exdirector de producto de Aave, como su nuevo jefe de diseño. Este fichaje se produce justo antes del lanzamiento de X Money, un sistema de pagos integrado que promete revolucionar la experiencia de los usuarios.

Una Nueva Era para X con X Money

Taylor, quien también tuvo un papel relevante en el diseño de la capa 2 de Coinbase, Base, se incorpora a X con el objetivo de optimizar la experiencia del usuario en el marco de una innovadora integración de servicios financieros. Esta estrategia tiene lugar en un momento clave, pues X Money se encuentra cerca de su lanzamiento a gran escala.

Diseño e Innovación en la Plataforma

La llegada de Benji Taylor no es solo un cambio en el equipo, sino un movimiento clave en la expansión de servicios de la plataforma. La implementación de X Money busca ofrecer una gama de funcionalidades que incluye transferencias entre usuarios, billeteras digitales y tarjetas de débito enlazadas a las cuentas.

Transformación de Red Social a Plataforma Financiera

Actualmente, X Money está en una fase beta limitada, proporcionando rendimiento sobre saldos y una experiencia social integrada, en línea con la visión de Musk de crear una “app para todo”. Este enfoque no solo busca embellecer la apariencia de la plataforma, sino facilitar la adopción masiva de herramientas financieras en un entorno que originalmente fue premiado como red social.

Posicionamiento en la Convergencia Tecnología-Finanzas

Con la incorporación de expertos del ámbito DeFi, X se posiciona en el cruce entre tecnología, finanzas y redes sociales. La llegada de Taylor sugiere que la compañía se enfoca en desarrollar interfaces intuitivas que desmitifiquen productos complejos como las billeteras criptográficas y los pagos digitales, acercándolos a un amplio público.

Con esta estrategia, X no solo busca competir en el ámbito social, sino también en el sector de fintech y en aplicaciones de pagos globales, desafiando la forma en que interactuamos con el dinero y las redes.