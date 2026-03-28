BianLian: El ransomware que utiliza imágenes SVG para atacar

La reciente actividad del grupo de ransomware BianLian ha encendido las alarmas en el ámbito de la ciberseguridad, especialmente en empresas de Venezuela. A través de ingeniosos métodos como el uso de imágenes SVG, estos atacantes están logrando infiltrarse con mayor facilidad.

Análisis de la Amenaza: ¿Qué Está Pasando?

La firma de telemetría WatchGuard ha identificado una nueva campaña de phishing orquestada por BianLian. Este método se basa en enviar correos electrónicos que contienen archivos de imagen en formato SVG, diseñados para simular documentos como facturas o presupuestos urgentes. Al ser abiertos, estos archivos activan un código oculto que conecta con servidores externos, facilitando la descarga de malware.

Desglose de la Estrategia de Ataque

La fase inicial de esta campaña de phishing busca engañar a los usuarios para que descarguen el software malicioso. Los delincuentes han estado utilizando un acortador de URL llamado ja.cat para redirigir a las víctimas desde dominios que suelen ser legítimos pero con vulnerabilidades. A pesar de que algunos de estos dominios están ubicados en Brasil, la amenaza se siente en múltiples países.

Una vez que el malware se ejecuta, puede acceder a funciones críticas del sistema, lo que le permite evadir herramientas antivirus al cargar dinámicamente ciertas bibliotecas durante su ejecución. Esta táctica es parte de un enfoque más amplio que incluye el registro de manejadores de excepciones para mantener la persistencia del ataque.

Técnicas de Evasión y Persistencia

Una de las claves de esta amenaza radica en la biblioteca ws2_32.dll, que gestiona la comunicación entre el malware y sus servidores de control. Además, el uso de powrprof.dll permite al cibercriminal recibir alertas cuando el sistema entra en modo de suspensión, lo que puede ser aprovechado para evitar la detección.

El malware ha mostrado sofisticación, utilizando variables de entorno específicas del lenguaje de programación Go y haciendo uso de funciones para generar números aleatorios necesarios para sus operaciones de cifrado.

BianLian: Un Grupo en Evolución

Desde su aparición en 2022, BianLian ha ampliado su horizonte, pasando de atacar infraestructuras críticas en Estados Unidos y Australia a diversificarse en varios sectores. Esta evolución se refleja en su capacidad para detectar entornos de ejecución, complicando el análisis para los expertos en seguridad.

El uso de funciones de cifrado AES implementadas en lenguaje ensamblador marca la rapidez del proceso de cifrado, lo que, a su vez, reduce el tiempo de respuesta de las víctimas y potencia la extorsión.

Consejos para Protegerse contra el Ransomware

La campaña de BianLian resalta un punto crítico: archivos que parecen inofensivos pueden encerrar amenazas significativas. Las organizaciones deben ser cautelosas con archivos adjuntos no solicitados y reforzar las medidas de seguridad en sus sistemas. Monitorear conexiones salientes y capacitar a los empleados en la identificación de correos de phishing son pasos esenciales para minimizar el riesgo de ataques. La ciberseguridad no debe subestimar ningún tipo de archivo.